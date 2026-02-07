苗栗廟慶迎春福氣滿滿 走宮廟 洗滌身心 豐富視野

快訊

圖、文／苗栗縣政府全球資訊網
南庄永昌宮屏東遊客與縣長合影。
南庄永昌宮屏東遊客與縣長合影。

祥龍獻瑞保安康，鑼鼓喧天慶豐年，隨著年節氣氛將近，苗栗縣境將有許多年節相關活動及宮廟慶典，來一趟苗栗輕旅遊，不僅讓您豐富文化視野，更讓您新的年頭就沉浸在歡慶的喜悅中。

春節走訪，讓您有洗脫凡塵、仙氣飄飄的感覺。
春節走訪，讓您有洗脫凡塵、仙氣飄飄的感覺。

來拿縣長福袋 討好彩頭

新春開、好運到，新的一年每個人都想福氣滿滿，每年開春初一、初二，縣長都會到苗栗縣大型廟宇如苗栗市玉清宮、頭份義民廟、後龍慈雲宮等發放福袋，讓您新的一年討得好彩頭。

苗栗縣境將有許多年節相關活動及宮廟慶典，來一趟苗栗輕旅遊，不僅讓您豐富文化視野，更讓您新的年頭就沉浸在歡慶的喜悅中。
苗栗縣境將有許多年節相關活動及宮廟慶典，來一趟苗栗輕旅遊,不僅讓您豐富文化視野，更讓您新的年頭就沉浸在歡慶的喜悅中。

年前到天穿日 活動繽紛

此外，苗栗也有許多適合走春的廟宇，舉凡南庄鄉、三灣鄉交界處的獅頭山勸化堂、獅潭鄉仙山靈洞宮、公館鄉與獅潭鄉交界的協雲宮、大湖鄉的聖衡宮等，因都位於山腰處，春節走訪，讓您有洗脫凡塵、仙氣飄飄的感覺。

有做無做，尞到天穿過，苗栗縣早期以農業為主，加上以客家人居多，習俗上從農曆年前到天穿日都會有一系列活動，舉凡苗栗市元宵龍、民俗踩街、化龍返天以及西湖鄉天福宮隆重客家三獻禮祭祀的客家天穿日。

新年走一趟苗栗讓您新春好運來，更多春節資訊請搜尋苗栗縣政府全球資訊網或苗栗文化觀光旅遊網。

