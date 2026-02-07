快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

落山風藝術季相約海口 16名藝術家打造地景裝置 沙灘、港灣、村落藏驚喜

聯合報／ 圖、文／屏東縣政府
沙灘區展出的作品，李蕢至「風逕」以竹構形成S行動線，如風掠過的痕跡。
沙灘區展出的作品，李蕢至「風逕」以竹構形成S行動線，如風掠過的痕跡。

冬季屏東縣受歡迎落山風藝術季，來自16名藝術家，以「看！海口Hey, Haikou！」為主題，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，從海邊大型裝置到村落融化人心的職人貓咪等，處處都有驚喜。

縣長周春米說，今年以海口的節氣、農事、潮汐與風味，構成展覽主體，邀請台灣、法國、美國、日本、墨西哥共16名跨語言與文化藝術家，創作涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構、編織等形式地景裝置，從沙灘、港灣到村落。

看海美術館展出屏東藝術家劉棟以數千片布料堆疊大地、海洋等震撼視覺風景，層次與光影宛如繪畫般精密，遠看是色彩律動，近看在纖維細節中流動情感，是這次不可錯過作品。
看海美術館展出屏東藝術家劉棟以數千片布料堆疊大地、海洋等震撼視覺風景，層次與光影宛如繪畫般精密，遠看是色彩律動，近看在纖維細節中流動情感，是這次不可錯過作品。

限定料理 日本職人上菜

周春米說，海口美術館過去被形容「遠得要命美術館」，如今有愈來愈多藝術家選擇來此展出，今年邀請兩名日本料理職人—對中剛大、森本由美，與車城社區長輩合作，研發限定「海口食堂」料理，展期間每周六日推出，採預約制。

屏東縣政府表示，港灣展區海堤，有法國藝術家艾斯特．卡瑟爾「來自四面風的回響」，白天是巨大眼睛，夜晚多重眼睛浮現，新角度看世界；看海美術館曾是廢棄候船室，藝術讓其重獲新生，邀請活躍國際、屏東藝術家劉棟，以數千片布料堆疊大地、海洋等震撼視覺風景，是這次不可錯過作品。

走進村落展區，化身海口人物的貓，幽默展現小村日常，縣長周春米開心跟作品合影。
走進村落展區，化身海口人物的貓，幽默展現小村日常，縣長周春米開心跟作品合影。

走進村落 遇見大型橘貓

走進村落區有5隻化身海口人物的貓與大型橘貓，幽默呈現小鎮日常。沙灘區展出作品極具特色，李蕢至「風逕」以竹構形成S行動線，如風掠過痕跡。墨西哥Lua「紅珊瑚之亭」穿梭其中感受海洋氣息。

墨西哥Lua「紅珊瑚之亭」觀者穿梭其中感受海洋氣息。
墨西哥Lua「紅珊瑚之亭」觀者穿梭其中感受海洋氣息。

落山風藝術季展至3月1日，現場販售藝術家授權文創商品，已提供明信片讓旅人寫下句子將海口記憶寄回家。

屏東縣政府 廣告

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

桃市助推商家前進東京食品展

桃園市政府為推廣桃園市食品產業、拓展國際視野，特邀在地優質食品與飲料業者參加中華民國對外貿易發展協會主辦的「2026年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2026)」，藉以提升廠商知名度、增加與

大湖之森步道老少咸宜 龜山與樹林交界 全長1.4公里 地勢平緩 走春好去處

春節假期想找個適合全家同遊的踏青景點？位於桃園龜山與新北樹林交界的大湖之森自然步道，提供一個貼近自然、老少咸宜的選擇。 生態豐富 適合親子 大湖之森自然步道全長約1.4公里，步道設計以平緩路線

桃捷綠線北段通車倒數 列車測試衝刺中

桃園捷運綠線正積極邁向115年北段7站優先通車的目標，桃園市政府捷運工程局自114年7月起，已在高架橋上展開列車型式測試，至今多項測試陸續完成，進度邁向最後階段，為未來正式營運做好準備。

春聯紅包有巧思 桃園新春馬吉來

兩款春聯 寫出馬年奔放氣勢 2026丙午馬年，桃園市新春春聯再次邀請在地書法藝術家王鈺權老師操刀揮毫，第一款以「馬載祿厚」為題詞，藉由肖形塑造出馬形體的豪邁、神采奕奕效果，詮釋馬的奔放與活力特質，並

苗栗廟慶迎春福氣滿滿 走宮廟 洗滌身心 豐富視野

祥龍獻瑞保安康，鑼鼓喧天慶豐年，隨著年節氣氛將近，苗栗縣境將有許多年節相關活動及宮廟慶典，來一趟苗栗輕旅遊，不僅讓您豐富文化視野，更讓您新的年頭就沉浸在歡慶的喜悅中。 來拿縣長福袋 討好彩頭

落山風藝術季相約海口 16名藝術家打造地景裝置 沙灘、港灣、村落藏驚喜

冬季屏東縣受歡迎落山風藝術季，來自16名藝術家，以「看！海口Hey, Haikou！」為主題，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，從海邊大型裝置到村落融化人心的職人貓咪等，處處都有驚喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。