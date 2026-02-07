落山風藝術季相約海口 16名藝術家打造地景裝置 沙灘、港灣、村落藏驚喜

冬季屏東縣受歡迎落山風藝術季，來自16名藝術家，以「看！海口Hey, Haikou！」為主題，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，從海邊大型裝置到村落融化人心的職人貓咪等，處處都有驚喜。

縣長周春米說，今年以海口的節氣、農事、潮汐與風味，構成展覽主體，邀請台灣、法國、美國、日本、墨西哥共16名跨語言與文化藝術家，創作涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構、編織等形式地景裝置，從沙灘、港灣到村落。

看海美術館展出屏東藝術家劉棟以數千片布料堆疊大地、海洋等震撼視覺風景，層次與光影宛如繪畫般精密，遠看是色彩律動，近看在纖維細節中流動情感，是這次不可錯過作品。

限定料理 日本職人上菜

周春米說，海口美術館過去被形容「遠得要命美術館」，如今有愈來愈多藝術家選擇來此展出，今年邀請兩名日本料理職人—對中剛大、森本由美，與車城社區長輩合作，研發限定「海口食堂」料理，展期間每周六日推出，採預約制。

屏東縣政府表示，港灣展區海堤，有法國藝術家艾斯特．卡瑟爾「來自四面風的回響」，白天是巨大眼睛，夜晚多重眼睛浮現，新角度看世界；看海美術館曾是廢棄候船室，藝術讓其重獲新生，邀請活躍國際、屏東藝術家劉棟，以數千片布料堆疊大地、海洋等震撼視覺風景，是這次不可錯過作品。

走進村落展區，化身海口人物的貓，幽默展現小村日常，縣長周春米開心跟作品合影。

走進村落 遇見大型橘貓

走進村落區有5隻化身海口人物的貓與大型橘貓，幽默呈現小鎮日常。沙灘區展出作品極具特色，李蕢至「風逕」以竹構形成S行動線，如風掠過痕跡。墨西哥Lua「紅珊瑚之亭」穿梭其中感受海洋氣息。

墨西哥Lua「紅珊瑚之亭」觀者穿梭其中感受海洋氣息。

落山風藝術季展至3月1日，現場販售藝術家授權文創商品，已提供明信片讓旅人寫下句子將海口記憶寄回家。

