台中廚餘機補助帶動綠色消費力 需求攀升各大品牌緊急調貨 經發局密切掌握市場供需動態

台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」，政策上路後引發市民高度關注與實際行動，帶動家用廚餘機市場需求快速升溫。市府經濟發展局調查，由於台中市民選購踴躍，各大品牌廚餘機出現「全台調貨支援台中」的特殊現象，家電通路與業者紛紛表示，這波由台中帶動的綠色消費力道，對整體市場通路與供應鏈形成明顯影響。

業者庫存吃緊優先調度至台中

經發局表示，近期實地走訪多家指標性家電通路與經銷商，觀察到廚餘機需求明顯攀升，業者普遍反映市民對減廢生活展現高度重視，帶動通路端銷售表現快速放大。部分業者指出，A品牌於1月1日至10日期間出貨逾2,000台，並已安排於1月底補貨3,000台，其中超過半數預計供應台中；B品牌表示，月初台中通路出貨量超過600台，占全台出貨比重逾6成；C品牌則指出，短短10天內出貨量突破1,000台，已接近去年全年水準。業者坦言，近期全台多數庫存優先調度至台中，整體市場仍呈現供需緊俏狀態。

產能物流調整避出現久候交機

經發局指出，另有業者於訪談中指出，目前廚餘機需求成長速度超出原有產能與物流配置預期，部分廠牌已出現「零庫存」情形，須透過跨區甚至海外調貨支應。業者也提出建言，認為在供應鏈仍需時間調整產能與物流節奏的情況下，政策宜審慎評估節奏，避免民眾因市場供貨吃緊而面臨久候交機的情形，影響使用體驗與消費權益。

經發局說明，經綜整通路與業者意見，目前僅少數廠牌仍有現貨供應，多數產品需視廠商調貨情形安排，補貨期程約落在1月底至3月間不等。市府將持續與業者保持密切溝通，動態掌握市場供需狀況，並審慎評估後續政策推動節奏，兼顧民眾權益與市場穩定，確保補助政策發揮實質效益。

市民力挺政策減廢低碳成日常

經發局強調，此次市場反應不僅反映台中市民對政策的高度支持，也顯示「減廢、低碳」理念已逐步落實於日常生活。市民以實際行動回應環保政策，展現城市在永續生活與綠色消費上的集體行動力，為打造宜居、永續的台中持續累積正向動能。

