快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台中廚餘機補助帶動綠色消費力 需求攀升各大品牌緊急調貨 經發局密切掌握市場供需動態

聯合報／ 圖、文／臺中市政府經濟發展局
台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」帶動綠色消費力。
台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」帶動綠色消費力。

台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」，政策上路後引發市民高度關注與實際行動，帶動家用廚餘機市場需求快速升溫。市府經濟發展局調查，由於台中市民選購踴躍，各大品牌廚餘機出現「全台調貨支援台中」的特殊現象，家電通路與業者紛紛表示，這波由台中帶動的綠色消費力道，對整體市場通路與供應鏈形成明顯影響。

近期全台多數庫存優先調度至台中，整體市場仍呈現供需緊俏狀態。
近期全台多數庫存優先調度至台中，整體市場仍呈現供需緊俏狀態。

業者庫存吃緊優先調度至台中

經發局表示，近期實地走訪多家指標性家電通路與經銷商，觀察到廚餘機需求明顯攀升，業者普遍反映市民對減廢生活展現高度重視，帶動通路端銷售表現快速放大。部分業者指出，A品牌於1月1日至10日期間出貨逾2,000台，並已安排於1月底補貨3,000台，其中超過半數預計供應台中；B品牌表示，月初台中通路出貨量超過600台，占全台出貨比重逾6成；C品牌則指出，短短10天內出貨量突破1,000台，已接近去年全年水準。業者坦言，近期全台多數庫存優先調度至台中，整體市場仍呈現供需緊俏狀態。

市府持續與業者保持密切溝通，動態掌握市場供需狀況。
市府持續與業者保持密切溝通，動態掌握市場供需狀況。

產能物流調整避出現久候交機

經發局指出，另有業者於訪談中指出，目前廚餘機需求成長速度超出原有產能與物流配置預期，部分廠牌已出現「零庫存」情形，須透過跨區甚至海外調貨支應。業者也提出建言，認為在供應鏈仍需時間調整產能與物流節奏的情況下，政策宜審慎評估節奏，避免民眾因市場供貨吃緊而面臨久候交機的情形，影響使用體驗與消費權益。

經發局說明，經綜整通路與業者意見，目前僅少數廠牌仍有現貨供應，多數產品需視廠商調貨情形安排，補貨期程約落在1月底至3月間不等。市府將持續與業者保持密切溝通，動態掌握市場供需狀況，並審慎評估後續政策推動節奏，兼顧民眾權益與市場穩定，確保補助政策發揮實質效益。

市民力挺政策減廢低碳成日常

經發局強調，此次市場反應不僅反映台中市民對政策的高度支持，也顯示「減廢、低碳」理念已逐步落實於日常生活。市民以實際行動回應環保政策，展現城市在永續生活與綠色消費上的集體行動力，為打造宜居、永續的台中持續累積正向動能。

臺中市政府經濟發展局 廣告

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

桃市助推商家前進東京食品展

桃園市政府為推廣桃園市食品產業、拓展國際視野，特邀在地優質食品與飲料業者參加中華民國對外貿易發展協會主辦的「2026年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2026)」，藉以提升廠商知名度、增加與

大湖之森步道老少咸宜 龜山與樹林交界 全長1.4公里 地勢平緩 走春好去處

春節假期想找個適合全家同遊的踏青景點？位於桃園龜山與新北樹林交界的大湖之森自然步道，提供一個貼近自然、老少咸宜的選擇。 生態豐富 適合親子 大湖之森自然步道全長約1.4公里，步道設計以平緩路線

桃捷綠線北段通車倒數 列車測試衝刺中

桃園捷運綠線正積極邁向115年北段7站優先通車的目標，桃園市政府捷運工程局自114年7月起，已在高架橋上展開列車型式測試，至今多項測試陸續完成，進度邁向最後階段，為未來正式營運做好準備。

春聯紅包有巧思 桃園新春馬吉來

兩款春聯 寫出馬年奔放氣勢 2026丙午馬年，桃園市新春春聯再次邀請在地書法藝術家王鈺權老師操刀揮毫，第一款以「馬載祿厚」為題詞，藉由肖形塑造出馬形體的豪邁、神采奕奕效果，詮釋馬的奔放與活力特質，並

苗栗廟慶迎春福氣滿滿 走宮廟 洗滌身心 豐富視野

祥龍獻瑞保安康，鑼鼓喧天慶豐年，隨著年節氣氛將近，苗栗縣境將有許多年節相關活動及宮廟慶典，來一趟苗栗輕旅遊，不僅讓您豐富文化視野，更讓您新的年頭就沉浸在歡慶的喜悅中。 來拿縣長福袋 討好彩頭

落山風藝術季相約海口 16名藝術家打造地景裝置 沙灘、港灣、村落藏驚喜

冬季屏東縣受歡迎落山風藝術季，來自16名藝術家，以「看！海口Hey, Haikou！」為主題，在海口沙灘、港灣、村落與看海美術館開展，從海邊大型裝置到村落融化人心的職人貓咪等，處處都有驚喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。