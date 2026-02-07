快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

新北社宅打造全齡共融、永續安心的居住典範

聯合報／ 圖、文／新北市政府新北市住宅及都市更新中心
「土城員和青年社會住宅」榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎。
「土城員和青年社會住宅」榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎。

在社會住宅不僅追求居住供給，更重視長期營運品質與管理專業的趨勢下，新北市以制度化、系統化的管理成果，持續在全國評比中脫穎而出，展現社宅治理的標竿實力。

●土城員和社宅獲獎連連 奪2025國家卓越建設獎「金質獎」

土城員和青年社會住宅也是2025國家卓越建設獎得主，新北住都中心管理的員和青年社宅，摘下「最佳管理維護類」金質獎，展現新北在社會住宅推動及營運管理面的深厚實力與創新能量。

這是新北住都中心連續兩年榮獲國家卓越建設獎殊榮，2024年新店央北青年社會住宅獲頒同類別獎項，2025年再以土城員和青年社宅摘下最高榮譽。

土城員和青年社宅有534戶，啟用後導入綠建築設計與智慧社區管理系統，提升居住安全性與便利性，並積極落實節能永續、友善環境，響應環境永續核心價值。中心也建立標準化作業流程（SOP）與系統性管理機制，確保社宅營運高效且透明。

新北住都中心在轄內各處社宅導入關懷訪視制度，專業人員定期進社區主動關懷住戶，提供情緒支持、生活協助及需求評估，依個別狀況媒合包括育兒、長照、心理輔導、經濟支持等相關社會福利資源，打造出兼具硬體安全與軟體溫度的全人照顧型社區。

新北市兩處社宅榮獲「銀光好居認證」標章。
新北市兩處社宅榮獲「銀光好居認證」標章。

面對高齡化社會快速來臨，新北市以前瞻視角將高齡友善理念納入社會住宅規劃與營運核心，從空間設計到社區服務，全方位回應不同年齡層的居住需求。

●新北2處社宅獲「銀光好居認證」 打造高齡友善共融新典範

因應高齡社會到來，新北積極推動高齡友善的住宅環境，新店央北、土城員和分別獲2025年「銀光好居認證」五星及三星殊榮，展現推動「全齡共居、尊嚴終老」具體成果。

新店央北社宅獲得最高等級五星認證。
新店央北社宅獲得最高等級五星認證。

「銀光好居認證」是國內住宅設計與服務品質的指標，新店央北社宅獲最高等級五星認證，在「三安一自主」四大核心面向表現卓越，從通用無障礙設計、智慧安全系統，到設置社區診所、日照中心與輔具服務，並結合屋頂農園與多元社區活動，營造出兼具照護與尊嚴的高齡友善社區。獲三星認證的土城員和社宅，在空間設計、安全管理與社區營運充分展現扎實基礎。

福瑞斯國際公寓大廈管理維護股份有限公司所管理的「土城員和青年社宅」，榮獲社宅物業管理特優獎。
福瑞斯國際公寓大廈管理維護股份有限公司所管理的「土城員和青年社宅」，榮獲社宅物業管理特優獎。

良好的居住品質，來自日復一日的專業管理與細緻服務。新北市透過制度化評鑑機制，持續檢視並提升社會住宅的物業管理水準，讓公共住宅成為宜居社區的典範。

●新北優良公寓大廈評選 土城員和社宅拿特優

114年新北市優良公寓大廈評選結果，「福瑞斯國際公寓大廈管理維護股份有限公司」所管理的土城員和青年社宅獲特優獎。

為讓新北社宅住戶住得更安心、舒適，新北住都中心將「物業管理品質」視為營運核心。透過實施年度「社會住宅暨物業管理評鑑」，中心不僅推動管理單位的良性競爭，藉由社區現場評鑑及住戶問卷調查傾聽住戶心聲，將這些回饋轉化為未來社宅優化的方向。

「土城員和青年社宅」，榮獲社宅物業管理特優獎肯定。
「土城員和青年社宅」，榮獲社宅物業管理特優獎肯定。

新北住都中心副執行長林士森說，為確保社宅維護管理品質，中心每年邀領域專家學者組成評鑑委員會，針對行政組織與經營、現場專業服務、社區事務執行及創新作為等面向進行評鑑考核。這不僅是對第一線物管人員辛勤付出的最高肯定，也期許團隊能持續保持卓越，為住戶創造更優質的生活品質。

