鹿港天后宮 信仰化為公益 為民眾添福氣

國定古蹟鹿港天后宮創建於明末1591年，廟宇內的一樑一柱、木雕、石雕、彩繪皆出自名匠之手，被譽為「藝術的殿堂」，也是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇。鹿港天后宮熱心公益，不僅與各公益團體合作，更在丹娜絲風災後捐贈二千萬元予衛福部財團法人賑災基金會協助中南部水患賑災。2025年除獲「宗教公益獎」外，更因連續十年受內政部表揚而榮獲「宗教公益深耕獎」之殊榮肯定。

鑼聲添喜 馬上添福

新春期間，鹿港天后宮人潮洶湧、年味十足，主委張偉東表示，正殿供奉的湄洲媽祖寶像「二媽」為湄洲媽祖祖廟原有的六尊開基媽祖中唯一留存的，因長期香火薰染呈黑色，又稱「黑面媽」，是鹿港天后宮鎮廟之寶。每年除夕夜，天后宮都恭請湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式。

除夕夜11時15分，鹿港天后宮依循傳統恭請天上聖母駐駕中殿，信眾虔心禮拜祈求萬事勝意；廟方提供平安圓象徵喜樂平安，信眾排隊敲響平安鑼，為新年添福添喜。當晚並頒發清寒學子獎助學金，鼓勵學子勇敢追夢。大年初一至初五，廟方發放媽祖小紅包，讓信眾將福氣隨身帶回家。

鹿港天后宮2026年點燈活動，信眾可親至現場或透過轉帳、匯款辦理，即可獲得2026年限定紀念品「天后鑰匙圈」。

新春展演 點燈祈福

大年初一至初五，佈道館鄉土廣場舉辦新春展演，除有與信眾分享傳統美學之工藝特展，信眾更可於媽祖駐駕期間軁轎跤祈平安，現場還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人、武財神及土地公護佑平安。

鹿港天后宮2026年點燈活動，包括安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗及月老姻緣簿，每人全年800元；限量閤家平安斗全年3,800元(已額滿)。信眾可親至現場或透過轉帳、匯款辦理，即可獲得2026年限定紀念品「天后鑰匙圈」，月老姻緣簿另有「限定款緣份福袋」，寓意全年平安與好姻緣。

