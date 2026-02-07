新春團聚動起來！桃園市各區運動中心初二開館，消耗年節美食熱量，活力迎新年！

為滿足民眾春節期間的運動需求，桃園市政府體育局所轄各運動中心於農曆春節連假期間（2月16日至2月21日）特別調整營運時間，自大年初二起對外開放，邀請市民在闔家團圓之餘，也能走出戶外、動起來，享受健康的春節假期。

桃園市各公立運動場館春節開放資訊

桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、觀音國民運動中心、南平運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館（楊梅體育園區）及八德三號社會住宅微型運動中心，於2月16日至17日（除夕至初一）休館，2月18日至2月21日（初二至初五）開放時間為上午8時至下午4時。

桃園市立蘆竹羽球館於2月16日（除夕）上午9時至下午4時開放，2月17日至2月21日（初一至初五）則為上午9時至晚上10時。

桃園市立游泳池於2月16日至17日（除夕及初一）休館，2月18日（初二）上午9時30分至下午4時營業，2月19日至2月21日（初三至初五）開放時間為上午8時至下午4時。上述場館皆自2月22日（初六）起恢復正常營運。

另外，桃園市立田徑場於2月16日至2月22日（除夕至初六）正常開放；中壢及中路網球場、桃園南昌森林營區桌球館，則於2月16日至2月18日（除夕至初二）休館，並自2月19日（初三）起恢復開放。

蘆竹國民運動中心，初二起對外開放。

春節連假期間，桃園市敬老愛心卡加值回饋福利政策同步適用。凡設籍桃園市、持敬老愛心卡之長者，進入運動中心等相關場館，即可免費使用「游泳池」及「體適能中心」。每月於館內使用游泳池及體適能中心達12次以上者，還可向場館領取100元折價券，折抵其他設施或課程費用。

桃園市立游泳池，初二起對外開放。

體育局也提醒，年節期間親友團聚、飲食較為豐盛，加上活動量下降，容易造成體重增加與健康負擔。運動中心體適能教練建議，民眾可依自身狀況選擇散步、快走、瑜珈等低強度運動，慢跑、游泳、重量訓練等中強度運動，或進行短時間高強度運動，如高強度間歇訓練（HIIT），以提升代謝率、維持熱量消耗。

桃園市政府體育局鼓勵市民春節期間扶老攜幼一同參與運動，不僅有助於凝聚家庭情感，也能提升體能與免疫力，讓全家人在新的一年都能保持健康與活力。

