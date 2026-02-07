草嶺石壁櫻花季　走進雲林最盛大的春日花海

快訊

聯合報／ 圖、文／雲林縣政府
每年初春，雲林古坑草嶺石壁便迎來一年中最浪漫的時節——草嶺石壁櫻花季。隨著氣候回暖，山嵐繚繞間，超過一萬棵櫻花沿著山城道路、步道與聚落綻放，形成壯觀花海，每年吸引數十萬名遊客專程前來，成為中台灣極具代表性的賞櫻勝地。

草嶺石壁櫻花季的最大特色，在於櫻花品種多元且花期層次分明。園區內涵蓋寒櫻、八重櫻、垂櫻等共21種櫻花品種，依品種特性與海拔高度接力綻放，從山腳到山頭呈現不同色階與景致，讓旅人能在同一趟旅程中，欣賞多樣而細緻的櫻花風貌。

為迎接春季賞櫻人潮，縣府攜手古坑鄉公所提前完成交通疏運、接駁服務與環境整備等各項準備，規劃完善且安全的旅遊動線，讓民眾能安心前往草嶺，在層層櫻花環繞中悠遊花海，細細品味專屬春日的浪漫櫻之饗宴。活動期間結合在地攤商限定的「山村市集」，呈現濃厚山地風情的攤位景致，匯集草嶺特有的山村特產與風味好物，讓遊客不僅賞花，更能感受只有這裡才有的自然風光與人文魅力。

除了賞櫻，草嶺更是一處結合自然生態與身心療癒的山林場域。其中，「森林療癒基地」除了是「台灣百大觀光亮點」，更榮獲WBO「世界竹地標」認證，全區面積561公頃的竹林，負離子濃度高達每立方公分1萬8千多個，成為雲林推動自然療癒與永續旅遊的重要象徵。周邊經典景點，包含雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等，皆為國內外旅客喜愛的旅遊熱點。民眾在賞花之餘，可漫步林間步道，深度體驗多元豐富的生態景觀，在滿滿芬多精中放慢腳步，感受春日山林的靜謐與美好。

更多花況資訊、交通接駁及旅遊建議，請上「慢遊雲林」官方網站查詢，或下載「慢遊雲林APP」，規劃一趟屬於自己的草嶺櫻花之旅。

（雲林縣政府廣告）

