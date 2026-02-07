【靝馬潮興隆】馬年迎新遊潮州

走進屏東潮州，迎面而來的是一份兼具年味與人情味的旅遊節奏，從最受親子喜愛的潮好玩幸福村、全齡共享的林後四林平地森林園區，到乘載地方記憶的朝林宮，以及人潮絡繹不絕的春節市集。今年馬年，潮州鎮公所邀請您闔家同遊，帶著喜氣一起翻開新年的幸福篇章。

潮好玩幸福村，屏中區首座旗艦遊戲場

▲潮好玩幸福村，屏中區首座旗艦遊戲場。

自111年啟用以來便累積超過百萬造訪人次的「潮好玩幸福村」，是潮州最受歡迎的戶外親子公園。園區設有共融公園遊戲場與國立科學博物館常設展，是孩子們的夢幻遊戲天地，亮點設施包含原木遊具、七米五雙塔攀爬網、超大沙坑、小小平衡木、磨石子溜滑梯、擺盪大索…等。其中長達一半草地、一半林蔭的PU 跑道，非常適合親子散步，感受陽光與微風;最受歡迎的木造體能關卡更是必玩亮點，從繩索、平衡木樁、攀爬架到吊橋，需要手腳並用，是訓練孩子協調與靈活度的好去處。

林後四林平地森林園區，自在徜徉的親子踏青勝地

▲林後四林平地森林園區，自在徜徉的親子踏青勝地。

佔地八十多公頃的林後四林平地森活園區，廣闊草地與樹林交織成自然遊憩空間，假日時常可見家長鋪上野餐墊、孩子們穿著涼鞋在草地奔跑追逐。園區依循「二峰圳」水路打造的迷你水圳平緩、安全，向來是夏季的親水天堂;即便是在春節期間的暖陽下，依舊吸引旅客前來踏青散步。園區內並提供腳踏車租借，伴著林木香氣悠閒騎行，是親近自然最愜意的方式。

泗林朝林宮，守護三里的信仰核心

隱身於泗林、四春與崙東三里之間的朝林宮，是地方居民世代共同維繫的信仰中心。廟宇雖不大，卻完整保留閩南傳統建築特色，從燕尾屋脊、剪黏藝術到卵石牆身，每一處細節都乘載著歷史痕跡。主祀中壇元帥李哪吒，並與東、西、南、北四營組成五營信仰結界，象徵守護聚落安寧，是走春祈福不可錯過的文化景點。

潮州春節市集，南臺灣最熱鬧的不打烊年味大道

▲潮州春節市集，南臺灣最熱鬧的不打烊年味大道。

一年一度的潮州春節市集，是旅客不容錯過的年節亮點。四百多攤攤位延伸街道兩側，各式年貨、生活百貨到各種地方小吃一應俱全。市集鄰近潮州車站與轉運站，交通便利，節省找停車位的困擾。潮州年街更有「不打烊夜市」的盛名，從白天熱鬧到深夜，無論是採買年貨、品嘗小吃，或陪孩子體驗傳統遊戲，都能收穫滿滿樂趣。

馬年象徵奔騰、力量與欣欣向榮。潮州鎮誠摯邀請全國旅客在這個團圓的季節走進綠意、走入廟埕、走逛市集、玩樂公園，用旅行迎接充滿希望的一年。祝福大家靝馬潮興隆、馬上喜氣來、闔家安康過好年！

（屏東縣潮州鎮公所 廣告）