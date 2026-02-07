春節漫遊嘉義瑞里 走進雲霧茶香的山城秘境

快訊

聯合報／ 圖、文／嘉義縣文化觀光局
春節連假即將來到，不妨走出城市，來嘉義縣梅山鄉瑞里村探索自然風光！這片隱身於阿里山山脈下的秘境，擁有壯麗景觀、濃厚人文，以及聞名的高山茶與咖啡。沿著蜿蜒步道漫遊山林，感受茶園雲霧，細品瑞里的靜謐美好。

品嘗雲霧繚繞中的高山茶香韻與醇厚滋味的高山咖啡

瑞里海拔約1200公尺，氣候涼爽、雨量充足、日夜溫差大，孕育出清香甘甜的高山茶。茶農世代傳承製茶技藝，茶葉經萎凋、攪拌發酵、殺菁、揉捻、乾燥等工序，製作出口感細緻、層次豐富的高山烏龍茶、金萱茶及紅茶。不妨走訪瑞里茶園，體驗採茶與製茶樂趣，感受大地的茶香甘甜！瑞里的高山咖啡因海拔高、咖啡豆生長緩慢，風味濃郁，香氣獨特。許多二代返鄉經營特色咖啡廳，無論是咖啡愛好者或單純放鬆的旅人，可坐擁山景，品嘗現磨咖啡香，感受來自高山的濃郁韻味。

步道慢走，引領旅人探索山林之美

梅山一帶有許多步道，沿途景觀與生態豐富。位在瑞里的「青年嶺步道」全長約2.5公里，中途可見景觀奇特的燕子崖和蝙蝠洞；「綠色隧道」全程約2公里，是一條竹杉林環繞步道，兩旁竹林高聳，彷彿走進電影《臥虎藏龍》的場景，非常適合親子踏青。春節後，3月的瑞里，迎來如紫色瀑布般垂掛山間的紫藤花，4月夜晚更有螢火蟲點點閃爍，如童話般浪漫。建議提前規劃瑞里慢旅，在茶香與山風相伴中，享受慢食、慢語、慢旅行的愜意。

（嘉義縣文化觀光局 廣告）

