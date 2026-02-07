快訊

「世紀血案」風波延燒！楊小黎千字文道歉：若知沒授權會拒絕演出

「台灣有事」倒數中？日本專家資產守護的3大分散鐵則

能量洗牌…12生肖2026年度代表字一次看！鼠要變、牛要穩、這動物會「發」

春節嘗鮮首選 東北角「貢寮鮑」正肥美

聯合報／ 圖、文／新北市政府漁業及漁港事業管理處
▲東北角鮮美的貢寮鮑，是春節品嘗海味首選。
▲東北角鮮美的貢寮鮑，是春節品嘗海味首選。

來一趟東北角，汆燙現吃最鮮甜，串遊山海景觀、漁村風情

新北市的貢寮區海岸，擁有得天獨厚的海洋資源，以純淨無汙染的海水與天然養殖環境，孕育出肉質彈牙、細緻鮮甜的九孔及鮑魚，每顆都展現漁民與自然共存的智慧與堅持。春節時期正是「貢寮鮑」最肥美的季節，不妨來一趟東北角，享受這最新鮮的海味。

▲來自貢寮最Q彈的貢寮鮑，用簡單的烹煮方式就能品嘗最道地的好味道。
▲來自貢寮最Q彈的貢寮鮑，用簡單的烹煮方式就能品嘗最道地的好味道。

一年養成 肉質緊實彈牙

「貢寮鮑」指的是貢寮區沿岸養殖的九孔及鮑魚，當地養殖漁民採取開放式潮間帶養殖，以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。春天放苗後漁民觀察海流、天氣與水質，每天細心照料，經過1年的等待，在冬天收成時可以看到身著防寒衣、嘴含呼吸器的工作人員潛入養殖池中，動作輕柔採收，得來不易的「貢寮鮑」肉質緊實彈牙、風味清甜，也成為饕客心中最鮮美的海味。貢寮區漁會總幹事林麗美表示，「貢寮鮑」用簡單的烹煮方式就能品嘗最道地的好味道。將「貢寮鮑」經過清洗處理乾淨後，直接帶殼放入滾水中汆燙約30秒，搭配五味醬，就能展現貢寮鮑最原始獨有的鮮甜風味。

▲貢寮區養殖漁民以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。
▲貢寮區養殖漁民以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。

春節當令 政府把關品質

新北市政府漁業處表示，春節正值「貢寮鮑」的盛產期，加上新北市政府未上市水產品抽驗把關，是讓大家可以安心享用的美味在地海產。另外東北角地區擁有獨特的山海景觀，還有悠然的漁港風情，歡迎大家趁著春節連假走訪三貂角燈塔、龍洞灣、卯澳及馬崗漁村等著名景點，欣賞沿途的壯麗風光及感受當地漁村文化，同時品嘗在地當時的美味「貢寮鮑」。

（新北市政府漁業及漁港事業管理處 廣告）

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

春節嘗鮮首選 東北角「貢寮鮑」正肥美

來一趟東北角，汆燙現吃最鮮甜，串遊山海景觀、漁村風情 新北市的貢寮區海岸，擁有得天獨厚的海洋資源，以純淨無汙染的海水與天然養殖環境，孕育出肉質彈牙、細緻鮮甜的九孔及鮑魚，每顆都展現漁民與自然共

新北資訊中心推動數位便民措施 打造數位平權城市

為了提升市民數位能力並達「數位平權」，推動多項數位便民措施，包含開設主題多樣化的免費數位課程與線上公共參與平台「新北Vote投票系統」，更為了平衡城鄉發展推出行動教學巴士，把數位學習帶入偏鄉。

南臺灣青年築夢基地：雄校聯社團養成實驗室

青年局築巢引鳳，打造學生社團新樞紐 在青春活力匯聚的南臺灣高雄，一處專為學生社團活動與多元發展打造的基地——「雄校聯社團養成實驗室」持續蓬勃運作，已成為高雄市政府青年局推動「青年公共參與」政策

深耕地方、共創永續 台塑助青農種回爺爺的蒜頭

台塑企業長期投入企業社會責任，關注地方產業永續發展，2010年起陸續成立農漁業輔導團隊，透過專業輔導、技術協助與資源支持，陪伴農漁業走過十餘年。 朝陽技術支持 吸引青農返鄉 農業輔導團

新莊公園換新妝 打造全齡共融新典範

新北市新莊區近年因為建設持續優化，引入更多人口進駐。為了提供更好的休憩環境，快樂公園在2025年年末正式啟用，且啟用首日就吸引許多民眾來體驗設備。快樂公園鄰近住宅區、豐年國小、豐年街市場和廟街商圈市集

走春沾「金」氣！黃金博物館「金工流轉」 邀民眾過年賞金迎財運

年節期間，正是迎新納福、祈求好運的最佳時機。農曆春節期間，邀請民眾走春造訪黃金博物館，走進金屬工藝館常設展「金工流轉—傳統與當代的交會」，在金光熠熠的工藝世界中沾「金」氣、迎財運，感受黃金所承載的祝福

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。