春節嘗鮮首選 東北角「貢寮鮑」正肥美

來一趟東北角，汆燙現吃最鮮甜，串遊山海景觀、漁村風情

新北市的貢寮區海岸，擁有得天獨厚的海洋資源，以純淨無汙染的海水與天然養殖環境，孕育出肉質彈牙、細緻鮮甜的九孔及鮑魚，每顆都展現漁民與自然共存的智慧與堅持。春節時期正是「貢寮鮑」最肥美的季節，不妨來一趟東北角，享受這最新鮮的海味。

▲來自貢寮最Q彈的貢寮鮑，用簡單的烹煮方式就能品嘗最道地的好味道。

一年養成 肉質緊實彈牙

「貢寮鮑」指的是貢寮區沿岸養殖的九孔及鮑魚，當地養殖漁民採取開放式潮間帶養殖，以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。春天放苗後漁民觀察海流、天氣與水質，每天細心照料，經過1年的等待，在冬天收成時可以看到身著防寒衣、嘴含呼吸器的工作人員潛入養殖池中，動作輕柔採收，得來不易的「貢寮鮑」肉質緊實彈牙、風味清甜，也成為饕客心中最鮮美的海味。貢寮區漁會總幹事林麗美表示，「貢寮鮑」用簡單的烹煮方式就能品嘗最道地的好味道。將「貢寮鮑」經過清洗處理乾淨後，直接帶殼放入滾水中汆燙約30秒，搭配五味醬，就能展現貢寮鮑最原始獨有的鮮甜風味。

▲貢寮區養殖漁民以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。

春節當令 政府把關品質

新北市政府漁業處表示，春節正值「貢寮鮑」的盛產期，加上新北市政府未上市水產品抽驗把關，是讓大家可以安心享用的美味在地海產。另外東北角地區擁有獨特的山海景觀，還有悠然的漁港風情，歡迎大家趁著春節連假走訪三貂角燈塔、龍洞灣、卯澳及馬崗漁村等著名景點，欣賞沿途的壯麗風光及感受當地漁村文化，同時品嘗在地當時的美味「貢寮鮑」。

