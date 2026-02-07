捷運三鶯線將通車 串起城市文創風景

快訊

聯合報／ 文／新北市政府新聞局
新北捷運三鶯線即將通車，這不只是一條交通路線，也將成為城市移動風景與文化展示窗口，可望帶動三鶯地區產業與觀光發展。

帶動地方 形塑文創生活圈

捷運三鶯線橫跨土城、三峽、鶯歌等區域，擁有豐富的自然及人文景觀，預計於今年通車後，鶯歌、三峽區將更緊密融合為「三鶯文創生活圈」，帶動地方創生與藝文觀光。新北市府表示，三鶯線串接鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館與三峽老街商圈，為市民與旅客開啟全新藝文旅遊動線。

三鶯線通車後，將大幅提升觀光交通效率，旅客可輕鬆走訪沿線各特色景點。無論是到鶯歌永吉公園賞炮仗花、挑戰鶯歌石步道俯瞰遼闊美景；或是探訪三峽祖師廟的傳統工藝等，都能引領旅客深刻感受在地的人文產業魅力，帶動地方藝文產業發展。

全線車站 都是綠建築設計

三鶯線各車站也別具巧思。全線車站皆為綠建築（3座黃金級、9座銀級），設計主軸為「綠色科技、水韻藍染、生態陶遊」，以極簡、輕量化站體設計，最大化景觀視野，並導入如陶藝、藍染與原民元素等公共藝術。其中，「鶯歌車站」（LB08）設有風雨廊道連接台鐵與新北市美術館，並在沿線的高架橋下空間打造多座共融公園，串連周邊觀光與休憩資源。

此外，三鶯線穿過臺北大學校園，融入在地特色文化，打造全臺唯一「仿紅磚拱型設計」橋梁，讓飛鳶廣場「思古迴廊」重現三峽老街氛圍。同時，迴廊下方空間規劃360坪溜冰場，結合運動休憩功能，讓捷運不只是運輸，更能帶動地方文化與生活的全面升級。

（新北市政府新聞局 廣告）

