新北資訊中心推動數位便民措施 打造數位平權城市

聯合報／ 文、圖／新北市政府資訊中心
▲新北資訊中心為提升市民數位能力並達「數位平權」，推動多項數位便民措施，包含開設主題多樣化的免費數位課程。

為了提升市民數位能力並達「數位平權」，推動多項數位便民措施，包含開設主題多樣化的免費數位課程與線上公共參與平台「新北Vote投票系統」，更為了平衡城鄉發展推出行動教學巴士，把數位學習帶入偏鄉。

因應數位科技快速發展，市民對於資訊工具的需求日益多元，資訊中心推出「新北市民免費數位課程」，結合資訊科技趨勢與市民實際生活需求，開設多樣化課程內容，協助不同年齡與背景的市民培養數位能力。

數位樂學網 基礎到進階一應俱全

▲新北資訊中心推出行動教學巴士，把數位學習帶入偏鄉，平衡城鄉發展。

課程主題涵蓋AI工具應用、創客自造、Podcast製作、網紅直播經營、小資電商等，從基礎操作到進階應用一應俱全，讓市民能循序漸進進入數位生活，享受科技帶來的便利。相關課程皆可透過「新北市數位樂學網－數位學院」線上報名，或撥打服務專線（02）29603456分機8576、8578、8579洽詢。

▲新北資訊中心積極推動公共事務的數位參與，民國110年上線「新北Vote」投票系統，至今已累計辦理超過50件投票活動。

由於新北市幅員廣大、城鄉差距明顯，首創「行動教學巴士計畫」，深入部落與偏鄉，將教學送進社區，依據地方需求量身規畫教學內容，提供就近學習的行動化教學服務，減少民眾奔波往返時間。只要達到一定開課人數，市民即可透過電話預約申請，行動教學巴士便會啟程前往授課，讓學習資源不再受限於地理位置。

新北Vote 投一票參與公共事務

▲「新北Vote」參與網路投票系統操作說明。

另外資訊中心也針對實現數位平權積極推動公共事務的數位參與，民國110年上線「新北Vote」投票系統，至今已累計辦理超過50件投票活動，內容涵蓋市政意見調查、人氣票選活動，以及涉及市政預算運用的參與式預算，提供市民一個透明、便利的公共參與管道，只要符合投票資格的民眾，皆可透過「新北Vote」一鍵參與投票。

投票流程簡單，民眾進入投票頁面後，閱讀個資聲明並完成身分驗證，即可前往投票頁完成表決。可參考「新北Vote」YouTube頻道，內容包含系統核心理念、架購介紹及系統教學影片，平台也不定期結合投票活動推出抽獎好康。「新北Vote」官方網址：https://www.vote.ntpc.gov.tw/

資訊中心表示，從數位學習到數位參與，市府將持續透過多元措施打造友善的數位城市環境，協助市民善用科技工具，讓科技不只是少數人的工具，而是全民共享的公共資源，逐步實現「數位平權」的城市願景。

（新北市政府資訊中心廣告）

