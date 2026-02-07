南臺灣青年築夢基地：雄校聯社團養成實驗室

快訊

聯合報／ 文、圖／高雄市政府青年局
▲「雄校聯社團養成實驗室」基地位於高雄市中心，是高雄學生社團最容易親近、練習與交流的夢想起航站。
青年局築巢引鳳，打造學生社團新樞紐

在青春活力匯聚的南臺灣高雄，一處專為學生社團活動與多元發展打造的基地——「雄校聯社團養成實驗室」持續蓬勃運作，已成為高雄市政府青年局推動「青年公共參與」政策中的亮點成果。這裡不僅是社團彼此交流的創意場域，更是青年展現自我、累積實作能量的夢想啟航站。

回應青年需求，打造免費培力築夢平台

▲交誼廳採明亮設計，面向中央公園，打造舒適友善的休憩環境。
為滿足學子在課餘培養多元興趣、探索技能的需求，青年局設立專屬學生時段的「雄校聯社團養成實驗室」，基地位於高雄市中心、中央公園正對面，鄰近捷運出口，交通便利、環境友善，是青年最容易親近的練習與交流空間。

凡設籍或就學於高雄市的大專院校與高中職學生，以及市內立案人民團體皆可註冊免費使用館內設施。場館內規劃 4 間專業練習室，配備舞蹈地板、鏡面牆與音響設備，並依學生課餘時段彈性開放，滿足舞蹈、音樂、團康等各類社團的使用需求。

寬敞的交誼廳與開放空間促進跨校互動、激盪創意；多功能共享空間則提供演講、課程與實作活動的場地，並開放本市機關與團體免費借用，讓資源共享效益最大化，場域利用更加多元。

掌握時下脈動，多元課程培養職場實力

場館推出的「星團隊課程」緊扣學生需求與流行趨勢，內容涵蓋編舞、歌唱、音樂創作、攝影、彩妝、色彩鑑定等生活美學主題，協助學生將興趣延伸為專業能力。近年也新增財商課程，強化學生的自我保護與財務規劃能力，為進入職場奠定穩固基礎。

▲星團隊舞蹈課程在專業教室進行，培養學生精進舞蹈與表演技能。
此外，館內不定期舉辦桌遊、電音、KTV 等主題交流活動，讓青年以興趣為媒介拓展人際網絡，在輕鬆氛圍中建立更廣的交流場域。

▲星團隊課程配合學生需求開設彩妝美學講座，提升學生舞台表演的個人魅力。
青年局做後盾，支持學子發展多元技能

▲雄校聯基地成果展匯集學生社團的年度學習與創作成果，展現學生在社團培力與實作歷程中的成長能量。
「青年，是城市前進的核心動能！」青年局透過雄校聯與多元培力資源，協助學子拓展興趣、培養團隊合作與創新思維。未來也將持續強化場域與課程投入，深化支持系統，成為青年逐夢路上最堅實的後盾，陪伴高雄青年自信前行。

（高雄市政府青年局廣告）

