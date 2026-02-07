深耕地方、共創永續 台塑助青農種回爺爺的蒜頭

台塑企業長期投入企業社會責任，關注地方產業永續發展，2010年起陸續成立農漁業輔導團隊，透過專業輔導、技術協助與資源支持，陪伴農漁業走過十餘年。

朝陽技術支持 吸引青農返鄉

農業輔導團隊主持人朝陽科技大學張簡水紋教授表示，朝陽科大導入科學生物性防治與氣象資料，協助農友精準掌握環境變化，推動溫室經濟作物並結合台塑網、有機蔬菜平台及社群媒體，建構穩定市場支持體系。迄今輔導7,586位農友，有機認證戶數歷年累加40戶、產銷履歷59戶，吸引青農返鄉。

▲農漁輔導團隊協助下，雲林養殖水產取得履歷驗證養殖戶數大大提升。

雲林東勢鄉福翰農場經營者吳宗翰，大學畢業返鄉接下爺爺種植多年的蒜頭田，遇上無數耕作瓶頸，在團隊協助下一一突破化解，阡陌變良田，種回爺爺引以為傲的蒜頭，登上百大青農榮譽榜，成為農輔轉型最佳例證。

高科制度管理 文蛤產量大增

漁業輔導團隊主持人高雄科技大學黃榮富教授表示，高科大以漁業輔導為核心，提供健康種苗管理、水質與底質監測、病害防治及天候預警機制、制度化管理，共輔導1,217戶漁友，取得產銷履歷認證戶數占雲林22%，文蛤養殖縮短1.3至2.1個月，產量達全台平均的兩倍，未來朝產銷組織化與漁村活化發展。

尤其近年文蛤養殖備受氣候衝擊，雲林漁人李宗燦感謝團隊協助讓他成功申請有機認證，並獲海宴水產精品殊榮，期待未來推向國際，讓世界看到雲林優質水產。台塑企業總管理處林善志總經理回顧輔導初期不被看好，但台塑仍秉持「在地方深耕，必須展現誠意與用心，建立信任」堅持投入。面對嚴峻挑戰，他對團隊與農漁民深具信心，期盼持續傾聽聲音，精進服務。

▲台塑企業在麥寮社教園區舉行農漁輔導成果座談，雲林縣長張麗善親臨與農友對話，並肯定台塑企業多年努力，使雲林農漁業大幅精進。圖／台塑企業提供

雲林縣長張麗善感謝台塑以具體行動厚植雲林農漁實力，創造農業產值全國居冠，難能可貴的是，高關稅衝擊下，仍能秉持初衷造福農民。農漁民及民代也感謝輔導團隊協助提升技術與產能，期盼計畫持續並拓展通路。