新莊公園換新妝 打造全齡共融新典範

新北市新莊區近年因為建設持續優化，引入更多人口進駐。為了提供更好的休憩環境，快樂公園在2025年年末正式啟用，且啟用首日就吸引許多民眾來體驗設備。快樂公園鄰近住宅區、豐年國小、豐年街市場和廟街商圈市集，因此以蜜蜂為發想元素，來創造富有活力、互動與教育意義的公園環境。

快樂園區規畫有共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、街道遊戲區、健康樂活區等多個主題，不僅提供小朋友多元的遊戲設施與空間，共融體健器材種類多元，也能滿足不同狀態的長者及身障者使用需求，同時搭配完善的無障礙通行動線，及全齡無障礙景觀廁所，打造友善的休憩空間。

快樂公園銀髮健康樂活區提供不同難易度的體健設施，滿足不同使用者需求。圖／新莊區公所提供

新莊區長朱思戎建議，除了快樂公園，如果民眾偏好靜謐的氛圍，也可以漫步至對岸的瓊泰河濱公園，該公園近年擴建時，除了增設鳥巢鞦韆及礫石遊戲區外，增加小朋友玩樂選擇，也有針對樂齡族群設計多項特色體健設施，鼓勵長者可以趁著好天氣，多多出來走動，呼吸新鮮空氣，促進身心健康。

瓊泰河濱公園以在地工業為發想，將彎管、齒輪元素融入樂齡體健設施。圖／新莊區公所提供

此外，作為新莊經典代表的頭前運動公園，也持續進化中。在自然景觀方面，不僅有供乘涼的喬木群、浪漫的紫藤，也有廣大的草坪可供野餐，更有別致的落羽松生態池與九曲木橋，景緻隨四季變換，民眾不論在哪個季節來公園散步走走，都能有不同的感受，也能帶小朋友就近體驗大自然環境。

頭前運動公園擁有物種豐富的生態池，周邊環繞著美麗的落羽松。圖／新莊區公所提供

另外，考量到小朋友成長中，需要適合的空間及設施，符合所需的運動量，陸續打造適合小朋友的「漫步森林冒險島」共融式特色遊戲場、給青少年挑戰的天梯體能組，以及不受天氣影響的天幕籃球場等設施，並將廁所更新為性別友善廁所，完善各個年齡層的需求。

朱區長表示，新莊的公園不僅提供豐富多元的休憩選擇，更展現了城市發展中，對於人本關懷和環境永續的承諾。春節假期不妨這些公園排入行程，一同感受這座城市充滿活力與友善的新面貌。公所秉持供全齡化共融與自然友善的的核心理念，持續優化公園設施，為市民和遊客帶來耳目一新的休憩體驗。

