春節垃圾清運有眉角 新北環保局籲危險物品分流回收保安全

現代生活中行動電源已是不可或缺的隨身工具，而露營活動興盛瓦斯罐或壓縮氣瓶也是常見使用工具，然近年偶有發生民眾未進行垃圾分類，將危險物品如高壓容器瓦斯罐、行動電源等混入垃圾一起丟進垃圾車造成起火爆炸傷人事件，為提供民眾更優質、便利且安全的垃圾收運服務，新北市環保局持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導，民眾交付垃圾時，應依規定分一般垃圾、廚餘和資源回收3類，其中高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣等物品應優先交回販賣業者逆向回收。

環保局人員向三重區民眾宣導垃圾安全交付概念。圖／新北市環保局提供

新北市環保局指出，除以上物品外，造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，回收時應遵行「完、包、警、收」4步驟「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，應先排空後再交付資源回收車。

行動電源應單獨交付資源回收車，請勿直接丟至垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

土城區垃圾收運遭丟入危險物品(電池)冒煙起火。圖／新北市環保局提供

隨著農曆春節即將到來，環保局呼籲民眾提前開始除舊布新大掃除，並應落實垃圾分類，新北市過年期間的垃圾清運規劃：各區清潔隊將於2月15日小年夜特別加班收運、2月16日除夕當天自早上起加強收運至傍晚6時收班、2月17日至2月19日農曆初一至初三停止收運、2月20日農曆初四起恢復正常垃圾收運。

考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，新北市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站(https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/)查詢。

環保局強調，垃圾應依規定區分一般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋中丟入垃圾車。尤其危險物品務必妥適處理，且勿丟垃圾車中。民眾若遇到不確定如何丟棄的物品，可至環保局「回收物品易查通」網站(https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category16)查詢。

