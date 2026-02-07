走春沾「金」氣！黃金博物館「金工流轉」 邀民眾過年賞金迎財運

年節期間，正是迎新納福、祈求好運的最佳時機。農曆春節期間，邀請民眾走春造訪黃金博物館，走進金屬工藝館常設展「金工流轉—傳統與當代的交會」，在金光熠熠的工藝世界中沾「金」氣、迎財運，感受黃金所承載的祝福與文化底蘊，為新的一年開啟富足吉祥的好兆頭。

黃金博物館表示，金屬工藝館常設展以「金工流轉—傳統與當代的交會」為題，精選館藏中極具代表性的42件傳統金飾與15件當代金工作品，共有「珍藏老金飾」與「金工新藝象」兩大展區，透過時代並置與工藝對話，呈現金屬工藝在不同時空背景下的多元樣貌與持續流轉的創作能量。

「珍藏老金飾」與「金工新藝象」兩大展區，呈現金屬工藝在不同時空背景下的多元樣貌與持續流轉的創作能量。圖／新北市文化局提供

展覽不僅呼應博物館以黃金為核心的館藏特色，也藉由工藝美學的轉譯，帶領觀眾理解黃金如何從生活器物、生命禮俗，延伸至當代藝術與跨域創作。

其中，「珍藏老金飾」展區以臺灣傳統社會為背景，梳理黃金在日常生活與人生重要節點中的角色。展區打造「打金銀樓」、「新生喜悅」、「富貴長壽」、「生活美學」與「信仰象徵」五大主題，從金飾製作的源頭─銀樓的簡介，延伸至新生兒滿月、婚嫁賀禮、祝壽祈福、日常配戴以及宗教信仰等層面，呈現黃金如何作為情感、祝願與身份的具體象徵。

「金工新藝象」展區則聚焦當代金屬工藝的創作實踐。當代金工承襲鍛造、鑲嵌等傳統技法，卻不再侷限於裝飾與實用功能，而是更強調觀念表達、實驗精神與跨領域融合。創作類型涵蓋珠寶、雕塑、器皿、裝置藝術與功能性物件，材料運用亦更加多元，除金、銀、銅等貴金屬外，亦結合鈦、鋼、不鏽鋼、回收金屬，甚至塑料、木材與陶瓷等非金屬材質，創造出強烈對比與嶄新視覺語彙，展現當代金工不斷突破與創新的可能性。

文化局指出，春節走春不僅是出遊踏青，更是認識文化、感受工藝之美的好時機。民眾透過「金工流轉—傳統與當代的交會」，可在賞金、觀藝之餘，理解黃金如何跨越世代，從祝福、信仰到藝術創作，持續流轉於人們的生活之中。

春節開館資訊：黃金博物館於除夕、初一休館，初二至初五正常營運。