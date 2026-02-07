新北打造安全通學廊道 亞東科大、華僑高中周邊改善
新北市政府為維護學生上下學安全、提供優質通學環境，近期已完成板橋區亞東科技大學及華僑高中的通學廊道改善工程，並持續朝115年完成100所學校通學廊道改善計畫的目標邁進，打造更安全、便捷的人本通行環境。
7年改善93校 16萬師生受惠
工務局長馮兆麟表示，通學廊道安全改善計畫自108年推動至今，已完成93所學校，總經費約16.35億元，改善總長度達40.56公里，改善面積約9萬4506平方公尺，每日受惠師生人數約16.5萬人。
馮兆麟指出，通學廊道改善重點包括協調學校圍牆退縮、調整車道配置以增加人行道寬度，並設置符合規範的無障礙通行道，同時調整人行道設施配置，將電箱、燈桿、號誌桿等設施遷移至設施帶，營造校園周邊友善的人行空間。
遷移變電箱 擴大人行道寬度
負責執行的養工處長鄭立輝指出，亞東科大通學廊道位於板橋亞東醫院及亞東科大生活圈，周邊住宅與商家林立，通勤與通學人潮眾多。校園門口側四川路二段人行道原受變電箱阻礙且空間不足，影響師生行走順暢及市容觀瞻，本次工程除改善410公尺長人行道外，也透過拉直行穿線、擴大行人停等區及增設庇護島等方式，改善4處路口行人過路安全，並遷移5處變電箱，使人行道寬度提升至1.5公尺以上，大幅提升學校周邊人行安全。
鄭立輝進一步指出，板橋區華僑高中大觀路二段（臨華僑高中圍牆側）原有人行道寬度僅約1公尺，透過本次工程進行部分校園圍牆退縮及設施整併後，成功將人行道拓寬至2公尺以上，並同步建置完善的無障礙系統，打造更優質的通學環境。
鄭立輝表示，改善工程完工後，不僅讓公共設施配置更加井然有序，也透過校園圍牆退縮及車道重新配置，使人行空間更加寬廣，學生與市民朋友皆可共享順暢、安全的步行環境。市府將持續推動通學廊道改善，朝115年完成100所校園通學廊道的目標穩健前進。
