馬年金門「馬力全開」　金沙戲院展演、舞龍舞獅與元宵燈節熱鬧接力

迎接2026農曆馬年，金門縣政府整合文化展演、傳統民俗與觀光資源，推出橫跨春節至元宵的系列活動，從歷史建築策展、街頭巡演到農林漁畜主題園區，讓整座島嶼在年節期間「馬力全開」，處處充滿驚喜。

重新開放的金沙戲院自2月14日至2月21日推出為期8天的創意展演活動，歡迎民眾踴躍來參觀。圖／金門縣政府提供

其中，甫於1月10日重新開放的歷史建築「金沙戲院」，成為今年新春活動的重要亮點。縣府觀光處自2月14日至2月21日，在金沙戲院推出為期8天的創意展演活動，結合在地文化與藝術美學，吸引返鄉遊子與遊客走進老戲院，感受嶄新的年節氛圍。

展演最大焦點，為兩座高達6公尺的巨型氣偶——金門守護神「風獅爺」與特有鳥類「戴勝」，氣勢磅礡矗立於戲院周邊，成為春節期間最具話題性的拍照地標。場內同步展出「阿特大軍」，由50隻水獺「阿特」公仔組成，並依據金門各鄉鎮風情設計10款獨家限定造型，分布於戲院階梯與展區，宛如熱鬧迎賓派對，深受親子族群與年輕遊客喜愛。

金沙戲院創意展演展出兩座高達6米的巨型氣偶——金門守護神「風獅爺」與特有種鳥類「戴勝」，成為今年金門最吸睛的視覺地標。圖／金門縣政府提供

夜間活動同樣精彩，金沙戲院透過燈光與燈飾設計，運用光影投射為歷史建築注入新生命，營造溫馨浪漫的走春夜景。為增添過年喜氣，農曆大年初一至初三（2月17日至2月19日），金沙戲院同步設置時下最夯的「拍貼機」，讓民眾與巨型氣偶及阿特合影，即時印製專屬年節照片，留下團圓回憶。

除定點展演外，春節期間金門各鄉鎮也將熱鬧登場。正月初一至初三，各地安排舞龍舞獅巡街繞場，鑼鼓聲與鞭炮聲交織，年味十足。2026年元宵燈節也提前暖身，自2月6日起於莒光公園展演，讓春節氣氛一路延續至元宵。

金門包括農試所、環島南路等路段都有美麗的花海，春節期間可望吸引民眾走春搶拍。

此外，金門農、林、漁、畜相關單位也推出「萬馬奔騰」系列活動，吸引闔家同遊。畜試所規劃園遊會、變裝體驗、滾草球、桶子雞燒烤及與馬匹合照等活動；農試所推出磨小麥、觀光菜園採摘、親子烤肉與農村DIY；林務所於森林公園設置喜氣裝置藝術，搭配多肉植物溫室特展；水試所則在初一舉辦「浯島媽祖平安鹽祭」，並安排民俗表演、釣魚與烤肉活動，祈求新年平安。

值得一提的是，農曆初一晚間8時至8時30分，烈嶼鄉上林村海濱將施放春節煙火，與對岸同步綻放，璀璨煙花點亮金廈海域，為馬年揭開熱鬧序幕。

縣府表示，春節三天活動密集，邀請民眾事先規劃行程，走遍金門各地感受濃厚年味。更多春節與元宵活動資訊，可至金門觀光旅遊網查詢。

☆金門觀光旅遊網：https://kinmen.travel/zh-tw/event-calendar/2026

