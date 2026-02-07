樂遊坪林 感受台灣秘境的魅力

位於北勢溪上游的新北坪林，全區被劃為水源保護區，保有豐富的自然生態環境，並擁有多條登山步道、古道及自行車道，具備發展綠色旅遊的絕佳條件與潛力。以茶葉為主要經濟作物的坪林，也在傳統與創新之間找到平衡，發展多樣特色美食、伴手禮與知性體驗活動，更於2025年被《國家地理雜誌》評選為「台灣五大秘境」之一。

坪林是新北市通往宜蘭的重要中繼站，距離台北市僅半小時車程，是新北市面積第三大的行政區。

坪林依山傍水，適合發展享受自然與生態環境的登山步道及自行車道，包含可俯瞰坪林全景的「開眼崙登山步道」，以及能觀賞魚蝦優游、蕨類遍布的「金瓜寮魚蕨步道」，提供不同尺度的生態旅遊體驗。這裡也適合單車族，坪林擁有北台灣最美且最短的「北勢溪自行車道」，可欣賞北勢溪沿岸優美的溪流風光及茶園景色，亦有全台最長的觀魚步道與轉彎驚喜不斷的「𩻸魚堀溪自行車道」。騎累了，不妨回到商圈喝杯茶、享用茶點，再心滿意足地返家。

對坪林人來說，燕子不只是自然生態一部分，更象徵歸來、希望、凝聚。坪林公所以此為靈感，打造高8公尺、寬6公尺家燕造型充氣裝置。持續至115年3月4日，能在北勢溪畔看到巨型家燕優雅地陪伴大家。圖／新北坪林區公所提供

114年12月重啟的「坪林尾橋」，優雅純白的橋身，像一朵靜靜落在北勢溪上的雲，自帶一種讓人「放慢、沉澱、深呼吸」的魔力，可走上尾橋，用輕鬆步伐感受坪林百年文化底蘊，讓歷史、人文與自然在旅途中陪你漫遊坪林。穿越坪林尾橋後，沿著溪畔即可抵達「坪林親水公園」，除了能親山親水，期間限定的「巨型家燕」裝置藝術也以光影陪伴旅人，為春節連假增添溫暖亮點。

新北市定古蹟「坪林尾橋」修復工程114年9月竣工，114年12月初辦啟用典禮。坪林尾橋建造於西元1900年，是跨越北勢溪、連結往返台北與宜蘭重要交通節點，因屢受水害，1910年改建為鋼筋混凝土上撐式桁架橋，迄今逾百年，隨著坪林新橋及坪林拱橋完工後，地方主要交通路線逐漸轉移，坪林尾橋成為具地方意象的景點。圖／新北坪林區公所提供

全台唯一茶主題博物館「新北市坪林茶業博物館」也是坪林賣點，雅致沉靜的茶文化殿堂，以閩南安溪風格的四合院建築打造，內含展示館、體驗館、茶藝教室等空間，定期展出茶文化主題特展，也舉辦各式教育推廣活動，帶領民眾在茶香中認識自然、人文與產業的交織，感受茶鄉的獨特文化風景。

昔日坪林旅遊服務中心搖身一變為「緩緩坪林永續低碳旅遊館」，已在114年12月6日亮相，成為坪林最新打卡地標。由吉品養生營運，整合旅遊資訊、茶產品、茶點、手作、養生餐飲及茶席體驗於一館。二樓的沉浸式展覽「光影茶鄉四季」運用5G大投影技術，呈現坪林四季景致－春季螢火蟲、夏季魚群、秋季山嵐、冬季雲霧，如同置身茶鄉時序流轉之中。

