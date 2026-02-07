快訊

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

撿走台南小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定「一家老小3人」到案說明

「替身演員是我學長！」男星痛批《豆腐媽媽》劇組處理態度：人命在你們眼裡這麼不值嗎？

樂遊坪林 感受台灣秘境的魅力

聯合報／ 文、圖／新北市坪林區公所
「緩緩坪林永續低碳旅遊館」結合光影藝術、沉浸式茶席體驗與薰花茶手作，讓旅客透過視覺、味覺與觸覺，深入了解坪林茶鄉的風土與文化。圖／新北坪林區公所提供
「緩緩坪林永續低碳旅遊館」結合光影藝術、沉浸式茶席體驗與薰花茶手作，讓旅客透過視覺、味覺與觸覺，深入了解坪林茶鄉的風土與文化。圖／新北坪林區公所提供

位於北勢溪上游的新北坪林，全區被劃為水源保護區，保有豐富的自然生態環境，並擁有多條登山步道、古道及自行車道，具備發展綠色旅遊的絕佳條件與潛力。以茶葉為主要經濟作物的坪林，也在傳統與創新之間找到平衡，發展多樣特色美食、伴手禮與知性體驗活動，更於2025年被《國家地理雜誌》評選為「台灣五大秘境」之一。

坪林是新北市通往宜蘭的重要中繼站，距離台北市僅半小時車程，是新北市面積第三大的行政區。

坪林依山傍水，適合發展享受自然與生態環境的登山步道及自行車道，包含可俯瞰坪林全景的「開眼崙登山步道」，以及能觀賞魚蝦優游、蕨類遍布的「金瓜寮魚蕨步道」，提供不同尺度的生態旅遊體驗。這裡也適合單車族，坪林擁有北台灣最美且最短的「北勢溪自行車道」，可欣賞北勢溪沿岸優美的溪流風光及茶園景色，亦有全台最長的觀魚步道與轉彎驚喜不斷的「𩻸魚堀溪自行車道」。騎累了，不妨回到商圈喝杯茶、享用茶點，再心滿意足地返家。

對坪林人來說，燕子不只是自然生態一部分，更象徵歸來、希望、凝聚。坪林公所以此為靈感，打造高8公尺、寬6公尺家燕造型充氣裝置。持續至115年3月4日，能在北勢溪畔看到巨型家燕優雅地陪伴大家。圖／新北坪林區公所提供
對坪林人來說，燕子不只是自然生態一部分，更象徵歸來、希望、凝聚。坪林公所以此為靈感，打造高8公尺、寬6公尺家燕造型充氣裝置。持續至115年3月4日，能在北勢溪畔看到巨型家燕優雅地陪伴大家。圖／新北坪林區公所提供

114年12月重啟的「坪林尾橋」，優雅純白的橋身，像一朵靜靜落在北勢溪上的雲，自帶一種讓人「放慢、沉澱、深呼吸」的魔力，可走上尾橋，用輕鬆步伐感受坪林百年文化底蘊，讓歷史、人文與自然在旅途中陪你漫遊坪林。穿越坪林尾橋後，沿著溪畔即可抵達「坪林親水公園」，除了能親山親水，期間限定的「巨型家燕」裝置藝術也以光影陪伴旅人，為春節連假增添溫暖亮點。

新北市定古蹟「坪林尾橋」修復工程114年9月竣工，114年12月初辦啟用典禮。坪林尾橋建造於西元1900年，是跨越北勢溪、連結往返台北與宜蘭重要交通節點，因屢受水害，1910年改建為鋼筋混凝土上撐式桁架橋，迄今逾百年，隨著坪林新橋及坪林拱橋完工後，地方主要交通路線逐漸轉移，坪林尾橋成為具地方意象的景點。圖／新北坪林區公所提供
新北市定古蹟「坪林尾橋」修復工程114年9月竣工，114年12月初辦啟用典禮。坪林尾橋建造於西元1900年，是跨越北勢溪、連結往返台北與宜蘭重要交通節點，因屢受水害，1910年改建為鋼筋混凝土上撐式桁架橋，迄今逾百年，隨著坪林新橋及坪林拱橋完工後，地方主要交通路線逐漸轉移，坪林尾橋成為具地方意象的景點。圖／新北坪林區公所提供

全台唯一茶主題博物館「新北市坪林茶業博物館」也是坪林賣點，雅致沉靜的茶文化殿堂，以閩南安溪風格的四合院建築打造，內含展示館、體驗館、茶藝教室等空間，定期展出茶文化主題特展，也舉辦各式教育推廣活動，帶領民眾在茶香中認識自然、人文與產業的交織，感受茶鄉的獨特文化風景。

昔日坪林旅遊服務中心搖身一變為「緩緩坪林永續低碳旅遊館」，已在114年12月6日亮相，成為坪林最新打卡地標。由吉品養生營運，整合旅遊資訊、茶產品、茶點、手作、養生餐飲及茶席體驗於一館。二樓的沉浸式展覽「光影茶鄉四季」運用5G大投影技術，呈現坪林四季景致－春季螢火蟲、夏季魚群、秋季山嵐、冬季雲霧，如同置身茶鄉時序流轉之中。

(新北市坪林區公所 廣告)

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

新北資訊中心推動數位便民措施 打造數位平權城市

為了提升市民數位能力並達「數位平權」，推動多項數位便民措施，包含開設主題多樣化的免費數位課程與線上公共參與平台「新北Vote投票系統」，更為了平衡城鄉發展推出行動教學巴士，把數位學習帶入偏鄉。

南臺灣青年築夢基地：雄校聯社團養成實驗室

青年局築巢引鳳，打造學生社團新樞紐 在青春活力匯聚的南臺灣高雄，一處專為學生社團活動與多元發展打造的基地——「雄校聯社團養成實驗室」持續蓬勃運作，已成為高雄市政府青年局推動「青年公共參與」政策

深耕地方、共創永續 台塑助青農種回爺爺的蒜頭

台塑企業長期投入企業社會責任，關注地方產業永續發展，2010年起陸續成立農漁業輔導團隊，透過專業輔導、技術協助與資源支持，陪伴農漁業走過十餘年。 朝陽技術支持 吸引青農返鄉 農業輔導團

新莊公園換新妝 打造全齡共融新典範

新北市新莊區近年因為建設持續優化，引入更多人口進駐。為了提供更好的休憩環境，快樂公園在2025年年末正式啟用，且啟用首日就吸引許多民眾來體驗設備。快樂公園鄰近住宅區、豐年國小、豐年街市場和廟街商圈市集

走春沾「金」氣！黃金博物館「金工流轉」 邀民眾過年賞金迎財運

年節期間，正是迎新納福、祈求好運的最佳時機。農曆春節期間，邀請民眾走春造訪黃金博物館，走進金屬工藝館常設展「金工流轉—傳統與當代的交會」，在金光熠熠的工藝世界中沾「金」氣、迎財運，感受黃金所承載的祝福

山海暖湯慢旅行：金山溫泉、自然與人文風景巡禮

泡湯控必收！全臺公共溫泉浴室密度最高就在金山 說到泡溫泉，金山絕對是北臺灣隱藏版好去處！位在大屯火山地熱帶的金山擁有豐富多元的溫泉泉質，像是鐵泉、硫磺泉、碳酸泉，甚至還有少見的海底溫泉，全臺不到20

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。