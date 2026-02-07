山海暖湯慢旅行：金山溫泉、自然與人文風景巡禮

泡湯控必收！全臺公共溫泉浴室密度最高就在金山

說到泡溫泉，金山絕對是北臺灣隱藏版好去處！位在大屯火山地熱帶的金山擁有豐富多元的溫泉泉質，像是鐵泉、硫磺泉、碳酸泉，甚至還有少見的海底溫泉，全臺不到20間溫泉公共浴室，金山就坐有5間，堪稱「公共浴室密度最高」的溫泉小鎮。

磺港溫泉公園的黃金之湯泡腳池

無論是懷舊的日式澡堂風格，「社寮公共浴室」與「金包里公共浴室」都獨具特色；想順道欣賞風景，可以到鄰近金包里溪自行車跨橋的「豐漁公共浴室」，或是靠近磺港漁港的「南屏公共浴室」；如果只想輕鬆泡腳，也別錯過人氣滿滿的「磺港溫泉公園」，戶外三座鐵泉泡腳池，在日本有「黃金之湯」的美稱，經專家認證對養生放鬆相當有幫助。泡湯之餘，沿途還藏著美食驚喜，像是入選「2025新北市米其林指南」的「阿嬤家漁村料理」，等著饕客前來挖寶。更令人期待的是已於2025年11月盛大開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」，為北海岸首間國際級溫泉酒店，結合山海美景與在地文化，打造靜謐又療癒的度假體驗。來一趟金山，讓暖呼呼的泉湯替你洗去旅途的疲憊吧！

金山風光明媚的田園風貌

擁抱山海，感受金山的大自然魅力

喜歡慢活步調的旅人，一定會愛上「獅頭山公園」！沿著林蔭環狀步道漫步，彷彿走進森林浴場，身心自然放鬆，還能一次收集「金山海岸三大奇景」－燭臺雙嶼、磺港漁火與水尾泛月。公園內也保留不少軍事遺跡，加上近年生態復育有成，季節對了還能欣賞到臺灣百合或金花石蒜盛開的美景。順著步道繼續前行，便能抵達擁有特殊海蝕岩礁地形的「神秘海岸」，親眼見證大自然的鬼斧神工。

金山跳石海岸線景致

想要來點動感行程？金山「中角灣」可是北海岸知名的衝浪勝地，這裡還設有全國唯一由政府興建的水上運動中心－「國際中角灣衝浪基地」，不論是初學者體驗課程，還是設備租借都相當方便。衝浪後，不妨到金山跳石一帶的景觀咖啡廳坐坐，邊喝咖啡邊欣賞無敵海景，絕對是人氣打卡行程。

擁有三百多年悠久歷史的金山老街

走進時光隧道的人文歷史之旅

來到金山，怎麼能錯過「金山老街」呢？又名金包里老街，是北海岸目前僅存的清代老街，已有三百多年歷史；走在老街上，可以看到傳統閩式街屋、日治時期洋樓立面，古今交錯的街景別有一番風味，街道兩旁聚集各式在地小吃與特色商店，邊逛邊吃超滿足。

金山還以盛產甘藷聞名，因火山地質與海風吹拂，造就甘藷口感細膩、香甜鬆軟，其中甜度高的紅心（66號）與鬆軟的黃金（57號）最受歡迎，相關農特產品也成為遊客必買的伴手禮。沿著老街漫步，還能走到被列為文化資產的媽祖廟「金包里慈護宮」，祈福之餘，也為這趟金山之旅增添一份人文溫度。

