快訊

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

撿走台南小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定「一家老小3人」到案說明

「替身演員是我學長！」男星痛批《豆腐媽媽》劇組處理態度：人命在你們眼裡這麼不值嗎？

台灣力量在嘉看見

聯合報／ 文／九華山地藏庵提供
嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。副總統蕭美琴2025年7月13日蒞臨地藏庵參訪，見證丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供
嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。副總統蕭美琴2025年7月13日蒞臨地藏庵參訪，見證丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供

2025年7月丹娜絲颱風重創嘉義縣市，九華山地藏庵第一時間擔負宗教團體社會責任，拋磚引玉，捐贈嘉縣市府各500萬救災專款，協助恢復市容，安定民心。嘉縣市長同聲感謝「台灣力量」，災難當前，不分彼此，沒黨派之分，縣市府與鄉親攜手重建家園。副總統蕭美琴7月13日蒞臨地藏庵參訪，見證丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。

地藏菩薩佑臺灣點燈祈福保安康

2026年，歲次丙午年，各項祈福點燈服務受理中，歡迎善信大德踴躍參與，共沐神恩。「太歲燈」、「光明燈」、「文昌燈」、「藥師燈」、「姻緣燈」、「祈子燈」，祈求平安健康、功名及第、元辰光彩、事業順利、消災延壽、社會安定。每月初一、十五本庵禮請法師為善信闔家誦經祈福。春節期間，本庵竭誠歡迎眾善信來嘉走春，共度美好春節假期。

副總統蕭美琴見證嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供
副總統蕭美琴見證嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供

嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供
嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供

菩薩大願在嘉看見

九華山地藏庵以社會責任使命投入慈善公益志業，秉持「十方來‧十方去」原則，嚴謹善用善信大德愛心。年年獲內政部表揚「宗教公益獎」，2005年起與嘉縣市府合辦冬令救濟，至2025年發放逾2億元，受益戶數高達5萬5000多戶。去年度(114年)冬令救濟金發放嘉義縣市低收入戶計2874戶，合計發放逾1322萬元，同時捐贈年菜給嘉義縣市清寒邊緣戶約300萬元，讓脆弱家庭享有暖心新年，度過人生困境。

嘉義九華山地藏庵盂蘭盆法會。圖／九華山地藏庵提供
嘉義九華山地藏庵盂蘭盆法會。圖／九華山地藏庵提供

教孝報恩‧盂蘭拔薦‧法喜圓滿

九華山地藏庵「盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會」是嘉義深具文化特色重要民俗活動的年度宗教盛事。乙巳年盂蘭盆法會農曆7月27日至7月30日 (國曆9月18日至9月21日)連續4天舉行，支持此盛事香客人次逐年創新高，感恩眾善信大德讓本庵對社會服務盡更大心力。

南台灣首輛綠能環保電動式大型捐血車「地藏王2號」2025年元月啟航。圖／九華山地藏庵提供
南台灣首輛綠能環保電動式大型捐血車「地藏王2號」2025年元月啟航。圖／九華山地藏庵提供

綠能轉型-行動菩薩同行

九華山地藏庵2017年捐贈第一輛大型捐血車「地藏王號」，配合社教班成果發表會，開始每年定期1月、7月在廟埕廣場舉辦2次捐血活動。「地藏王號」捐血車2017年啟用至2025年6月底，8年多穿梭嘉南地區共募得10萬8306袋熱血，象徵地藏王菩薩慈悲心延伸到醫療用血領域，讓捐血車成為「行動菩薩」。

因應大環境因素，台灣與世界同步為2050淨零排放目標努力，繼2023年11月捐贈全台第一輛油電式血液運送車後，斥資1590萬南台灣首輛「綠能環保電動式大型捐血車」「地藏王2號」2025年元月啟航。「地藏王2號」不僅為信眾打造環境永續理想，也象徵「綠能轉型‧行動菩薩同行」，發起更多民眾參與慈悲大愛之活動。

捐血活動結合社教研習班推動終身教育、踐行「活得老且活得好」理念，呈現不同年齡層、族群等文化近用與平權機會，透過公益與藝文融合之形式，讓宗教團體不只是民間信仰的場域更是實踐文化共融的公益據點。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

新北資訊中心推動數位便民措施 打造數位平權城市

為了提升市民數位能力並達「數位平權」，推動多項數位便民措施，包含開設主題多樣化的免費數位課程與線上公共參與平台「新北Vote投票系統」，更為了平衡城鄉發展推出行動教學巴士，把數位學習帶入偏鄉。

南臺灣青年築夢基地：雄校聯社團養成實驗室

青年局築巢引鳳，打造學生社團新樞紐 在青春活力匯聚的南臺灣高雄，一處專為學生社團活動與多元發展打造的基地——「雄校聯社團養成實驗室」持續蓬勃運作，已成為高雄市政府青年局推動「青年公共參與」政策

深耕地方、共創永續 台塑助青農種回爺爺的蒜頭

台塑企業長期投入企業社會責任，關注地方產業永續發展，2010年起陸續成立農漁業輔導團隊，透過專業輔導、技術協助與資源支持，陪伴農漁業走過十餘年。 朝陽技術支持 吸引青農返鄉 農業輔導團

新莊公園換新妝 打造全齡共融新典範

新北市新莊區近年因為建設持續優化，引入更多人口進駐。為了提供更好的休憩環境，快樂公園在2025年年末正式啟用，且啟用首日就吸引許多民眾來體驗設備。快樂公園鄰近住宅區、豐年國小、豐年街市場和廟街商圈市集

走春沾「金」氣！黃金博物館「金工流轉」 邀民眾過年賞金迎財運

年節期間，正是迎新納福、祈求好運的最佳時機。農曆春節期間，邀請民眾走春造訪黃金博物館，走進金屬工藝館常設展「金工流轉—傳統與當代的交會」，在金光熠熠的工藝世界中沾「金」氣、迎財運，感受黃金所承載的祝福

山海暖湯慢旅行：金山溫泉、自然與人文風景巡禮

泡湯控必收！全臺公共溫泉浴室密度最高就在金山 說到泡溫泉，金山絕對是北臺灣隱藏版好去處！位在大屯火山地熱帶的金山擁有豐富多元的溫泉泉質，像是鐵泉、硫磺泉、碳酸泉，甚至還有少見的海底溫泉，全臺不到20

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。