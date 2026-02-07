2025年7月丹娜絲颱風重創嘉義縣市，九華山地藏庵第一時間擔負宗教團體社會責任，拋磚引玉，捐贈嘉縣市府各500萬救災專款，協助恢復市容，安定民心。嘉縣市長同聲感謝「台灣力量」，災難當前，不分彼此，沒黨派之分，縣市府與鄉親攜手重建家園。副總統蕭美琴7月13日蒞臨地藏庵參訪，見證丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。

地藏菩薩佑臺灣點燈祈福保安康

2026年，歲次丙午年，各項祈福點燈服務受理中，歡迎善信大德踴躍參與，共沐神恩。「太歲燈」、「光明燈」、「文昌燈」、「藥師燈」、「姻緣燈」、「祈子燈」，祈求平安健康、功名及第、元辰光彩、事業順利、消災延壽、社會安定。每月初一、十五本庵禮請法師為善信闔家誦經祈福。春節期間，本庵竭誠歡迎眾善信來嘉走春，共度美好春節假期。

副總統蕭美琴見證嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供

嘉義九華山地藏庵丹娜絲颱風救災專款捐贈儀式。圖／九華山地藏庵提供

菩薩大願在嘉看見

九華山地藏庵以社會責任使命投入慈善公益志業，秉持「十方來‧十方去」原則，嚴謹善用善信大德愛心。年年獲內政部表揚「宗教公益獎」，2005年起與嘉縣市府合辦冬令救濟，至2025年發放逾2億元，受益戶數高達5萬5000多戶。去年度(114年)冬令救濟金發放嘉義縣市低收入戶計2874戶，合計發放逾1322萬元，同時捐贈年菜給嘉義縣市清寒邊緣戶約300萬元，讓脆弱家庭享有暖心新年，度過人生困境。

嘉義九華山地藏庵盂蘭盆法會。圖／九華山地藏庵提供

教孝報恩‧盂蘭拔薦‧法喜圓滿

九華山地藏庵「盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會」是嘉義深具文化特色重要民俗活動的年度宗教盛事。乙巳年盂蘭盆法會農曆7月27日至7月30日 (國曆9月18日至9月21日)連續4天舉行，支持此盛事香客人次逐年創新高，感恩眾善信大德讓本庵對社會服務盡更大心力。

南台灣首輛綠能環保電動式大型捐血車「地藏王2號」2025年元月啟航。圖／九華山地藏庵提供

綠能轉型-行動菩薩同行

九華山地藏庵2017年捐贈第一輛大型捐血車「地藏王號」，配合社教班成果發表會，開始每年定期1月、7月在廟埕廣場舉辦2次捐血活動。「地藏王號」捐血車2017年啟用至2025年6月底，8年多穿梭嘉南地區共募得10萬8306袋熱血，象徵地藏王菩薩慈悲心延伸到醫療用血領域，讓捐血車成為「行動菩薩」。

因應大環境因素，台灣與世界同步為2050淨零排放目標努力，繼2023年11月捐贈全台第一輛油電式血液運送車後，斥資1590萬南台灣首輛「綠能環保電動式大型捐血車」「地藏王2號」2025年元月啟航。「地藏王2號」不僅為信眾打造環境永續理想，也象徵「綠能轉型‧行動菩薩同行」，發起更多民眾參與慈悲大愛之活動。

捐血活動結合社教研習班推動終身教育、踐行「活得老且活得好」理念，呈現不同年齡層、族群等文化近用與平權機會，透過公益與藝文融合之形式，讓宗教團體不只是民間信仰的場域更是實踐文化共融的公益據點。