2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 「MUME」掉星再摘星、「晶華軒」破魔咒、「NOBUO」主廚抱照默哀淚灑現場

《2026台灣米其林指南》盛大揭曉，今年的頒獎典禮可說是歷年來最具戲劇張力與溫情的一屆！不僅有饕客期盼多年的頂級粵菜名店打破「遺珠魔咒」，更有經歷高潮迭起的名店重返榮耀，現場甚至出現了讓全場感動落淚的催淚時刻。以下為您整理本屆米其林最受矚目的三大高光亮點！

●掉星後十年再奪星！新北歐料理「MUME」重返榮耀

MUME今年重回榜單。記者沈昱嘉、林聰賢／攝影

曾在2018年第一屆台灣米其林指南發表時，一舉摘星的「MUME」，被視為台灣新北歐料理的重要指標，卻在2021年遺撼掉出榜單。經歷多年沉澱與磨練，恰逢餐廳成立10週年之際，MUME今年終於重奪米其林一星！

澳洲籍主廚 Kai Ward 登台時展現無比激動，特別感謝整個團隊一路以來的堅持，為本屆頒獎典禮寫下戲劇性的一刻。

往年被美食家視為「最大遺珠」的晶華軒，今年終於摘星。記者沈昱嘉、林聰賢／攝影

在饕客與餐飲界心中，長年被視為最大遺珠的台北晶華酒店「晶華軒」，今年終於不負眾望，強勢奪下米其林一星殊榮！自2020年延攬資深港籍名廚鄔海明坐鎮，以極致細緻的粵菜功力征服無數老饕的味蕾。

當主廚鄔海明上台領獎時，全場響起掌聲與歡呼聲，他感性表示：「台灣是我的第二個故鄉，非常感謝台灣人的包容與支持，讓一個來自香港的粵菜主廚能在這裡實現料理夢想。」

2026《米其林指南》二星得獎餐廳-NOBUO。記者陳睿中／攝影

本屆最讓人鼻酸且感動的畫面，莫過於由一星晉升為二星的台北法式餐廳「NOBUO」。主廚李信男領獎時全程緊握一張合照，並在台上低頭默哀許久。

後續哽咽透露，照片中的人是過去一同學習廚藝的好友李家成，可惜好友於2020年在澳洲過世。為了延續好友未能完成的料理夢，他不僅將公司以好友之名登記，更把好友傳授的咖哩食譜收入菜單，如今將晉升二星，將這份至高榮耀獻給天上的摯友，令人動容。

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