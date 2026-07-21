2026台灣米其林「4大亮點」必看！全台含「星」量上升 台南不只破蛋摘首星、最大贏家也藏在這

2026台灣米其林指南落幕，全台共計61家餐廳奪得星級肯定，相較於2025年增加了8家。但別知道看完整名單，udn小編特別整理了「4大亮點」，把今年最精彩、最獨有的看點一次報你知！

2026《米其林指南》所有得獎餐廳大合照。記者陳睿中／攝影

⬤ 台南、新竹縣首度摘星

納入米其林評選第五年，美食之都台南一雪前恥首度摘星，由時尚台灣菜「予島」為台南摘下首星；而新竹縣則由「鮨安」一舉奪星，同時拿下年輕主廚大獎殊榮。

⬤ 台北「Mizue」一進榜即奪二星

位於台北嘉佩樂酒店2F的「Mizue」首度進榜即獲二星榮譽，日籍廚師憑藉對金澤在地食材的深厚了解，導入甜蝦與季節限定「香箱蟹」等較少見的金澤海鮮，菜單依時令一年更換四次，將壽司與熟食穿插其間跳脫傳統日式料理的編排，裝潢以檜木為主，搭配日式花器點綴，提供優雅且靜謐的用餐體驗。

Mizue。圖／摘自米其林官網

⬤ 台北「NOBUO」由一星升為二星

時尚料理餐廳「NOBUO」連續兩年獲一星後，於今年榮升二星餐廳。主廚以純粹風味與極簡主義為其烹飪哲學，海鮮為主、時令蔬果為輔，並在擺盤呈現上以大片留白凸顯食材與醬汁協作的視覺效果。

NOBUO。圖／摘自米其林官網

⬤ 奪三獎最大贏家：台南「予島」

一鳴驚人！台南安平的「予島」同時拿下米其林綠星、年度開業大獎與一星等三重榮耀，成為台南摘星破蛋的首要功臣。選用約七成源自台南地區、其餘來自花東小農的在地食材，以料理連結人和土地，像是由台南飯桌文化發想而來的「炊飯料理」，搭配6款小菜，吃得到鹹、酸、甜、鮮多種滋味，而餐廳空間的清水模建築與落地窗更增添了寧靜平和的用餐氛圍。

予島。圖／摘自米其林官網

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