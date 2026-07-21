版圖向新竹與台南延伸！ 《2026米其林美食摘星地圖》快放口袋：地圖在手絕不迷路

饕客們快把這篇存起來！ 全台美食界年度盛事《2026米其林指南》榜單再度洗牌，全台星級圖鑑已正式達到創紀錄的61家大關！台北捷運核心圈、台中藝文商圈到高雄港都新地標，這份「終極版美食地圖」將帶你一鍵解析全台頂級美味分布據點。

縱觀近年《台灣米其林指南》發展歷程，從2018年20家啟始，至2023年的44家、2024年的49家，一路成長至2025年53家，一路成長至今年的61家星級餐廳（包含3家三星餐廳、9家二星餐廳、與49家一星餐廳）。

今年不僅有君品酒店「頤宮」達成驚人的9連霸紀錄，更有新竹縣與台南市兩地迎來史上首家星級餐廳破蛋登場。精緻餐飲（Fine Dining）的版圖更突破過往框架，向新竹與台南延伸，全台美食地圖範疇更加擴大！

帶上這張地圖，跟著我們一起展開華麗的「星級巡禮」吧！

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