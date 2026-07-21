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14:00將揭曉！ 2026《台灣米其林指南》星級美食餐廳名單 「這4城」能否摘星成焦點
即將揭曉！2026《台灣米其林指南》完整餐廳名單將於7月21日正式揭曉，今年評選範圍包含七座城市，除台北、台中、高雄3城外，其他城市能否首度摘星也成為了眾人關注的焦點。
2026《台灣米其林指南》即將在21日下午14:00於台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，延續去年評選規模，涵蓋台北、台中、台南、高雄、新北、新竹市及新竹縣七座城市。從地方美食、精緻餐飲到新舊碰撞的新興料理，組合成台灣多元且持續創新的餐飲實力。
美食界權威指標《米其林指南》以獨立且一致的評選標準，發掘全球優秀餐廳，評選依據包含匿名、獨立、專業知識、可靠性、熱忱和品質等六大核心價值。今年恰逢米其林星級制度100週年，百年的跨度更讓本屆《台灣米其林指南》更加星光熠熠。
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