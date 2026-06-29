府城時光散策：穿梭百年西市場，漫步「友愛國華」的文創脈絡

台南，這座以悠久歷史與庶民美食聞名的城市，正透過一場華麗的市場轉型，向世人展示其新舊融合的迷人魅力。從百年古蹟「西市場」出發，串聯起充滿活力的「西門淺草青春新天地」，一條兼具歷史厚度與文創溫度的市場文化廊帶已然成型，成為旅人探索台南時不可錯過的新興地標。

台南西市場在日治時期重建時引進當時臺灣十分罕見的鋼筋混泥土工法，成為臺灣現代化市場。圖／台南市場處提供

台南西市場的下沈式廣場串聯街區高低落差，打造成為市集與藝文表演的聚集地。圖／台南市場處提供

▍百年古蹟的華麗轉身：全台最美市場

被譽為「全台最美古蹟市場」的西市場（大菜市）是旅程的核心，這座創建於 1911 年的市場，已有近120年歷史，是台南第一座現代化公有市場，更是台灣現存最具代表性的日治時期市場建築之一。其建築採和洋折衷風格設計，中央八角樓與放射狀街廓在歷經修復後重現百年風華。西市場不僅保留了珍貴的歷史風貌，更引進職人品牌與文創店家，讓古蹟空間重新融入現代生活，成為旅客認識台南歷史的重要窗口。

緊鄰西市場的，則是前身為 1933 年「淺草商場」的西門淺草青春新天地。這裡曾是日治時期的繁華商業區，如今透過空間改造，導入大量青年創業、文創品牌與二手市集元素。隨處可見祈福牆、鳥居與日式人偶等特色造景，營造出濃厚的異國氛圍，榮獲114年經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」最高榮譽的「五星市集」認證。

台南西市場一帶現已發展為完整的「友愛國華新商圈」，結合了歷史地標、美食聚落與手作青創，是體驗台南新舊融合特色的最佳去處。圖／台南市場處提供

▍從庶民美味到青創活力：建構市場文化廊帶

這條文化廊帶不僅有歷史建築，更充滿了生活煙火氣。鄰近的永樂市場（俗稱賊仔市）以牛肉湯、碗粿與春捲等在地美食聞名，與水仙宮市場共構出台南最高人氣的庶民美食天堂。

這一帶如今整合為「友愛國華新商圈」，將傳統小吃、古蹟建築與現代青創聚落緊密串聯。從百年的西市場到充滿創意活力的西門淺草，正不斷吸引著年輕族群及手作創作者進駐，讓古老的市場場域持續煥發新生。

台南西市場百年古蹟建築活化後，搭配柔和燈光，悠閒古樸的氛圍成為在地傍晚必訪景點。圖／台南市場處提供

💡 建議遊覽路線

永樂市場、水仙宮市場（品嚐道地小吃）→ 國華街（漫步特色商店街）→ 西市場（欣賞百年八角樓古蹟）與 西門淺草青春新天地（體驗五星級文創市集氛圍）。

地點資訊：台南市中西區國華街三段、西門路二段周邊。

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