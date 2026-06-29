府城時光散策：穿梭百年西市場，漫步「友愛國華」的文創脈絡
台南，這座以悠久歷史與庶民美食聞名的城市，正透過一場華麗的市場轉型，向世人展示其新舊融合的迷人魅力。從百年古蹟「西市場」出發，串聯起充滿活力的「西門淺草青春新天地」，一條兼具歷史厚度與文創溫度的市場文化廊帶已然成型，成為旅人探索台南時不可錯過的新興地標。
▍百年古蹟的華麗轉身：全台最美市場
被譽為「全台最美古蹟市場」的西市場（大菜市）是旅程的核心，這座創建於 1911 年的市場，已有近120年歷史，是台南第一座現代化公有市場，更是台灣現存最具代表性的日治時期市場建築之一。其建築採和洋折衷風格設計，中央八角樓與放射狀街廓在歷經修復後重現百年風華。西市場不僅保留了珍貴的歷史風貌，更引進職人品牌與文創店家，讓古蹟空間重新融入現代生活，成為旅客認識台南歷史的重要窗口。
緊鄰西市場的，則是前身為 1933 年「淺草商場」的西門淺草青春新天地。這裡曾是日治時期的繁華商業區，如今透過空間改造，導入大量青年創業、文創品牌與二手市集元素。隨處可見祈福牆、鳥居與日式人偶等特色造景，營造出濃厚的異國氛圍，榮獲114年經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」最高榮譽的「五星市集」認證。
▍從庶民美味到青創活力：建構市場文化廊帶
這條文化廊帶不僅有歷史建築，更充滿了生活煙火氣。鄰近的永樂市場（俗稱賊仔市）以牛肉湯、碗粿與春捲等在地美食聞名，與水仙宮市場共構出台南最高人氣的庶民美食天堂。
這一帶如今整合為「友愛國華新商圈」，將傳統小吃、古蹟建築與現代青創聚落緊密串聯。從百年的西市場到充滿創意活力的西門淺草，正不斷吸引著年輕族群及手作創作者進駐，讓古老的市場場域持續煥發新生。
💡 建議遊覽路線
永樂市場、水仙宮市場（品嚐道地小吃）→ 國華街（漫步特色商店街）→ 西市場（欣賞百年八角樓古蹟）與 西門淺草青春新天地（體驗五星級文創市集氛圍）。
地點資訊：台南市中西區國華街三段、西門路二段周邊。
（台南市市場處 廣告）
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