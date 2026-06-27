山城苗栗 海線同樣美麗 暑假邀您嗨翻苗栗

苗栗縣有50多公里的海岸線，擁有豐富多元的海洋自然生態，尤其通霄有聞名的白沙屯拱天宮媽祖、日落大道與漂亮海景和沙雕藝術等觀光資源，從北至南的竹南、後龍、通霄、苑裡四鄉鎮，是每每夏季吸引觀光人潮的海岸廊帶。

2026通霄沙雕藝術節自7月4日起，為期65天。今年以「來自白沙的祝福」為主題，將海洋、家庭、文化、永續及地方故事融入創作之中，結合通霄最具代表性的白沙海岸地景、沙雕藝術創作及國際競賽交流，打造兼具藝術性、觀光性與文化特色的濱海藝術盛會。

展期適逢暑假期間，活動除大型沙雕展覽外，亦規劃沙雕創作表演、假日藝文表演、市集活動及夜間光環境展示等系列活動，提供白天賞沙雕、夜晚遊海岸的多元體驗。

此外，2026苗栗海洋觀光季亦規畫在通霄海水域場，活動包括7月29日在新埔漁港的魚苗放流，並在8月1日辦理搖滾之夜演唱會，邀請LUVSSI、張若凡、翁立友、麗小花、Ray黃霆睿、艾薇、宇宙人等嗨翻通霄海灘。

苗栗縣長鍾東錦表示，通霄沙雕藝術節已成為苗栗重要的夏季品牌活動，今年透過國際競賽及主題策展，希望讓世界看見苗栗，也讓更多國際藝術家認識通霄，並帶動觀光人潮。期盼藉由藝術節深化地方認同、活化海岸場域，去年人潮已達到70萬人次，期許今年更衝高觀光人次，帶動觀光、文化及地方產業發展。

苗栗縣政府 廣告