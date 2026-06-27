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花蓮聯合豐年節 首度擴大連辦四天 還有打卡抽機票活動

聯合報／ 文、圖／花蓮縣政府
花蓮最具代表性的國際文化交流盛會「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日登場，花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供
花蓮最具代表性的國際文化交流盛會「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日登場，花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供

「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日在花蓮德興大草坪熱鬧登場，今年以「Palafang巴拉訪－來自花蓮的邀請」為核心主題，宣布花蓮要向世界各地南島族群及海內外朋友發出最誠摯的邀請。透過相聚、分享與彼此交流、凝聚情感，情誼跨越海洋、串連群島文化，不斷流動、成長與傳承。

花蓮是多族群共融的地方，太平洋南島聯合豐年節作為全縣最具代表性的國際文化交流盛會，每年舉辦都吸引大批民眾參加，今年活動首度擴大連辦四天，規畫四天主題之夜，以「夢想、啟航、綻放、世界」為主軸，象徵南島文化從夢想萌芽、跨海交流、文化綻放到走向世界的發展歷程。

花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供

第一天的「夢想之夜」象徵希望與啟程，展現聯合豐年節持續創新突破的精神，承載對文化傳承與未來發展的期待與夢想；第二天「啟航之夜」為跨越海洋連結與交流，透過國際團隊匯聚與文化互動，展現南島族群攜手同行的力量。

第三天「綻放之夜」以文化傳承與族群凝聚為主軸，來自各地的家人們齊聚花蓮，以歌聲、舞蹈與文化展演綻放最燦爛的光彩；壓軸最後一天的「世界之夜」，則象徵花蓮與世界接軌的重要時刻，邀請來自世界各地的朋友共同見證南島文化的多元與精彩，讓世界走進花蓮，讓花蓮走向世界。

「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日登場，花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供
「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日登場，花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供

日前公開的「來自花蓮的邀請」宣傳影片，結合大會舞由年度大會舞入圍團隊之一的Phpah樂舞團與縣府培育的阿勒飛斯文化藝術團共同演出，透過樂舞展演與現場互動，及象徵南島之火的啟動儀式，邀請民眾提前感受太平洋南島聯合豐年節的文化魅力。

今年還推出「打卡抽機票」活動，凡於活動現場拍照打卡，上傳至Instagram並完成指定任務，有機會獲得峇里島、長灘島及帛琉等南島地區熱門旅遊目的地雙人來回機票，總獎項價值超過10萬元。

花蓮縣政府原住民行政處處長馬呈豪（Malay Boya)表示，花蓮與馬達加斯加、大溪地、夏威夷及復活節島等南島文化族群，在文化、語言、工藝及樂舞等面向皆擁有深厚的歷史連結與共同淵源。今年透過聯合豐年節的舉辦，不僅展現原住民族豐富多元的文化底蘊，更希望向全國及世界各地的家人朋友發出最誠摯的邀請，歡迎來到花蓮，共同感受南島文化跨越海洋的深刻情誼，以及世代傳承、生生不息的文化生命力。

花蓮最具代表性的國際文化交流盛會「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日登場，花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供
花蓮最具代表性的國際文化交流盛會「二○二六太平洋南島聯合豐年節」，將於七月十六日至十九日登場，花蓮縣政府邀請各地民眾，前來體驗南島文化的魅力。圖／花蓮縣政府提供

二○二六太平洋南島聯合豐年節，詳情請上臉書查詢

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