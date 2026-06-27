淡水三箭 優化北海岸交通

淡江大橋於今年5月12日正式通車，象徵新北市重大交通建設再邁向重要里程碑。新北市政府持續推動淡北道路及淡海輕軌二期等重大建設，將為淡水地區產業與觀光發展帶來全新契機。

新北市政府表示，淡水地區近年生活機能持續提升，完善的居住環境吸引人口穩定成長，通勤與觀光需求也隨之增加。因此，市府積極推動淡水交通三箭──淡江大橋、淡北道路及淡海輕軌，以完善北海岸整體交通路網。

淡江大橋通車 提升運輸效率

由國際建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計的淡江大橋已於今年5月12日正式通車，不僅有助於分流關渡大橋車流，也強化淡水與八里間的交通聯繫，提升區域運輸效率，對地方發展與產業交流均具有重要意義。

淡北道路完工模擬圖。圖／新北市工務局提供

目前施工中的淡北道路，則透過新建一條與台2線平行的道路，增加道路系統容量，提供淡水往返台北市更便捷的通行路徑，紓解民權路交通壓力，進一步提升淡水地區聯外交通效能。

淡北道路施工 加強維持交通

新工處長簡必琦表示，淡北道路全長5.45公里，分為四個工區同步施作。截至115年5月，已完成淡金路高架橋吊裝及主線高架橋墩等主要結構基礎工程。由於部分橋墩位於主要幹道民權路，部分橋梁採懸臂工法及夜間吊裝施工，施工期間也將加強落實交通維持措施，降低工程對交通及居民生活的影響。

工務局長馮兆麟表示，交通建設是城市發展的重要基礎。淡江大橋完工後，已為淡水與八里交通帶來新的改變，而串聯台北市區的淡北道路，則是完善整體交通路網的重要關鍵。隨著交通三箭持續推進，北海岸交通建設藍圖正逐步實現，不僅可提升區域交通便利性，也有望帶動地方整體發展再升級。

(新北市政府工務局廣告)