海，不只是風景，而是一場沿著桃園珍珠海岸展開的地景旅程

藝術扎根×自然共生×地方實踐×永續經營

2026桃園地景藝術節即將於7月4日至8月30日登場，以「桃園珍珠海岸」為主題，串聯大園、觀音與新屋長達35公里的海岸線，從竹圍漁港一路延伸至新屋海岸，結合自然地景、生態環境、地方文化與藝術創作，打造歷屆規模最大的海岸地景藝術盛會。

展區以竹圍漁港、永安漁港為兩大核心場域，圖為竹圍漁港

展區以竹圍漁港、永安漁港為兩大核心場域，圖為永安漁港

本屆地景藝術節最大的特色，在於藝術作品與海岸地景的深度融合。展區以竹圍漁港、永安漁港為兩大核心場域，並串聯許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁與新屋石滬群等四大生態展區，讓整條桃園珍珠海岸化身為一座開放式美術館。近年來，桃園西海岸逐漸成為旅遊新亮點，從廣闊壯麗的草漯沙丘、擁有珍貴生態景觀的觀新藻礁，到夕陽映照下的新屋石滬與雙漁港聚落，都展現出不同於都市印象的海岸風貌。今年夏天，民眾不需走進展館，而是沿著海岸一路前行，在海風、潮汐與夕陽之間欣賞藝術作品，感受藝術與自然交會的獨特景色，也重新認識桃園海岸豐富的生態紋理與人文魅力。

金昌煥(南韓) 作品《歸海》

集結13國藝術家×70組創作團隊×72件裝置藝術作品

藝術節邀集來自13個國家、超過70組國內外藝術家與團隊參與，有國際藝術家25組、國內藝術家47組(包含桃園在地藝術家9組)，規劃超過70多件藝術作品，形式涵蓋大型地景裝置、光影藝術、聲音地景、互動體驗及社區共創等多元創作。藝術家透過田野踏查與地方協作，將桃園海岸的漁村文化、生態紋理與地方故事轉化為藝術語言，讓作品不只是置放於風景中的藝術品，更成為人與土地對話的媒介。

安聖惠(台灣) 作品《潮汐裡的吹海聲》

開閉幕演出×國際論壇×文資特展×周邊活動

除了精彩的裝置藝術品之外，本屆地景藝術節周邊活動同樣豐富可期。開、閉幕分別邀請到優人神鼓與即將成真火舞團帶來精彩的演出；同時規劃國際論壇、藝術工作坊、社區小旅行、文資特展、文資走讀、寫生活動、攝影比賽、實體及數位集章等多元參與形式，引導民眾從不同角度深入認識桃園海岸的人文故事與自然風貌。暑假期間也將舉辦「珍珠海岸國際音樂節」，結合港灣景色、海岸風光與音樂演出，打造屬於夏季海岸的藝文盛會。

展區串聯許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁與新屋石滬群等四大生態展區，圖為許厝港溼地。

當藝術走向海岸，桃園也正以新的方式重新述說城市與海洋的關係。2026桃園地景藝術節，不只是一次藝術展覽，更是一場關於自然、生態與地方記憶的海岸行動，邀請民眾沿著珍珠海岸緩緩漫遊、細細感受，一同重新看見桃園海岸之美。

桃園市政府文化局 廣告