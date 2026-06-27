2026花蓮FUN暑假 「航海王」（ONE PIECE）陪你開啟夏日熱血冒險之旅

全台暑期引頸期盼的盛事「二○二六花蓮FUN暑假」即將震撼登場！花蓮縣政府首度跨界結合全球超人氣國際IP—「航海王」（ONE PIECE），將風景秀麗的壽豐鄉鯉魚潭風景區打造成動漫中的航海世界，經典角色魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士及喬巴等將陪伴親子遊客，開啟一段夏日熱血冒險之旅。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為帶給國人全新觀光體驗，縣府特別與國際頂尖IP合作，將「航海王」的熱血精神融入花蓮自然山水之中，將是今夏最受矚目的暑期觀光活動。

「花蓮FUN暑假」七月十一日到八月十六日熱血展開，縣府結合在地觀光特色與動漫元素，全新打造全台最大、十五公尺寬的「千陽號」，將現身全縣最大內陸湖泊鯉魚潭中，最受歡迎的「航海王」六大經典角色魯夫、娜美、喬巴、香吉士、索隆、騙人布，將以巨大造型出現於花蓮不同知名景點或交通節點供遊客尋寶，另也規畫主題展演、親子互動、特色市集及周邊觀光遊程等豐富內容。

二○二六花蓮FUN暑假」將於七月十一日起登場，縣府首度跨界結合全球超人氣國際IP—「航海王」（ONE PIECE），將風景秀麗的壽豐鄉鯉魚潭風景區打造成動漫中的航海世界，讓動漫迷引頸期盼。圖／花蓮縣政府提供

「千陽號」還與現場的絕美水舞、頂尖燈光科技完美融合，成為全台唯一的動漫水岸奇幻場景，展現花蓮兼具自然美景與國際潮流結合的觀光實力，無論死忠動漫迷或闔家出遊旅客，都歡迎暑假來到花蓮，與草帽海賊團共同開啟冒險篇章。

花蓮縣政府指出，「航海王」對於花蓮別具意義，原著作者尾田榮一郎為了支援二○一六年熊本地震災後重建，特別與集英社攜手推動「ONE PIECE 熊本復興專案」，在熊本縣內九個市町村設立共十座草帽海賊團的「火之國」復興編青銅雕像，振興當地觀光也凝聚居民力量。

縣府表示，縣府團隊全力衝刺暑期觀光復甦，雖然媒體報導花蓮七、八月預約住房率不高，但實際上不只是花蓮，全國皆然，業者普遍理解疫後國旅訂房不再是一、兩個月前就預訂，多半是一兩天前才開始訂房，紛紛表示市場已經在回溫，深信暑假實際住房率一定會回穩。

縣府表示，透過「花蓮FUN暑假」引進「航海王」帶來的強大吸睛效應，及「花蓮夏戀嘉年華」重磅級卡司，加上南島聯合豐年節、國際少年運動會（ICG）及世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）的串連舉辦，一定可以吸引海內外動漫迷、歌迷、選手與親子客群前來朝聖，持續提升縣內暑期住房率。

花蓮壽豐鄉的鯉魚潭風景區是全縣最大內陸湖泊，風景自然優美。記者王燕華／攝影

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