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桃園兒藝節7月訪奇幻 藝文精靈帶路 大園、龍潭兩地登場 親子放電首選

聯合報／ 文、圖／桃園市政府
▲2026桃園兒童藝術節由可愛的「五力藝文精靈」擔任引路嚮導，分別代表「想像力、專注力、社交力、創造力、美學力」。
▲2026桃園兒童藝術節由可愛的「五力藝文精靈」擔任引路嚮導，分別代表「想像力、專注力、社交力、創造力、美學力」。

2026桃園兒童藝術節主題活動將於7月18日至26日連兩個週末熱鬧登場，今年以「想像力上線，冒險開始」為主題，邀請大小朋友登入遊戲世界，穿梭充滿驚喜、魔法與冒險的奇幻領域，是暑假必玩、親子放電的首選去處。

波力與夥伴 邀小朋友攜手救援

今年藝術節由可愛的「五力藝文精靈」擔任引路嚮導，分別代表「想像力、專注力、社交力、創造力、美學力」。主題活動共有北區與南區兩大主場，北區設於大園區桃園陽光劇場，南區則在龍潭區龍潭運動公園，4天活動每日都有小型表演、藝術市集與大舞台演出，從下午到晚上精彩不間斷。本次開幕演出的「夏一跳樂園」，人氣卡通「救援小英雄波力」將相約來到遊樂園，面對一連串突發意外，波力與夥伴將邀請現場小朋友一起合作、解決困難，互動性十足。

▲2026桃園兒童藝術節於7月18日將帶來開幕演出「夏一跳樂園」，由「救援小英雄波力」帶小朋友一起合作、解決困難。
▲2026桃園兒童藝術節於7月18日將帶來開幕演出「夏一跳樂園」，由「救援小英雄波力」帶小朋友一起合作、解決困難。

如果兒童劇團 小豬探登場

閉幕大戲則由如果兒童劇團演出「小店．小偷．小豬探！」，深受大小朋友喜愛的「小豬探」系列首度在桃園戶外上演，讓孩子看見「英雄豬探長」也是一步步成長而來，引導孩子學習思考與表達。除了壓軸大舞台演出，此次藝術節也規劃巡迴場走入桃園各區，分別邀請不同團隊於7月4日大溪區、7月5日蘆竹區、7月11日復興區及7月18日龜山區帶來精彩演出，讓更多市民能夠就近參與。

▲2026桃園兒童藝術節於7月26日將帶來閉幕演出「小店．小偷．小豬探！」，讓孩子一起學習如何思考與表達。
▲2026桃園兒童藝術節於7月26日將帶來閉幕演出「小店．小偷．小豬探！」，讓孩子一起學習如何思考與表達。

2026桃園兒童藝術節系列活動：

桃園兒童藝術節官網 https://www.2026tycaf.com.tw/

桃演本舖FB粉絲團 https://www.facebook.com/typerformanceart

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