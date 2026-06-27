海洋館、鰲峰山公園、大肚公路寓教於樂 暢遊台中海線新亮點

台中市海線過去一年有不少重要建設完成，去年十月台中海洋館開館，市長盧秀燕與海線兩大巨頭議長張清照、副議長顏莉敏共同見證，盼打響「建設黃金期」的開門紅，隨後大肚藍色公路延伸工程、清水鰲峰山谷溜遊戲場陸續完工啟用，從生活、學習到交通全方位串聯海線景點。

台中海洋館 近距體驗高美濕地

台中海洋館規畫到完工歷經十四年，總經費十三億元，是中台灣最新的海洋生物館，全館採取開放式設計，不像傳統海生館採取封閉式的館賞方式，民眾在台中海洋館內可以近距離欣賞各種海洋生物，還有互動體驗區，讓民眾脫下鞋子體驗高美濕地的環境生態。

去年十月八日台中海洋館開館，盧秀燕、張清照、顏莉敏等人共同見證。張清照表示，海洋館歷經十四年、前後任議長推動，從他二哥、前議長張清堂任內，就爭取在梧棲漁港設置海洋館，到終於完工啟用，感謝市府團隊，希望海洋館與周邊景點串聯，提升海線觀光量能。

台中市議長張清照（左二）指出，前議長張清堂在任時就爭取梧棲漁港設置海生館，經歷14年台中海洋館終於啟用，盼能帶動海線整體觀光。

台中海洋館去年10月隆重開幕，市長盧秀燕(左五)、議長張清照(左四)、副議長顏莉敏(左三)等人到場見證耗時14年的重大建設啟用。

大肚藍色公路 保育、景觀兼具

同樣是爭取超過十多年、耗資十三億元的大肚「藍色公路」，也在海洋館開館後不久，於去年十月卅一日完工通車。這條打通海線到市區的公路，起自華南路、經過遊園路，延伸到向上路，全長一千八百六十四公尺，路寬廿公尺，不僅有重要交通功能，更兼具生態保護與景觀欣賞。

顏莉敏通車當天親自到場見證，她表示，非常高興地方期盼將近二十年的華南路延伸工程通車，既要感謝的長輩與鄉親長期支持，也是市府團隊與歷任議員、立委努力建設、爭取的結果；市府近年在大肚區與南屯區投資將近百億元，有始有終的執行才能造福鄉親。

台中市副議長顏莉敏表示，「藍色公路延伸工程」是地方爭取將近20年的重大建設，市府團隊有始有終的執行，才能造福鄉親。

鰲峰山谷溜遊戲場 34座溜滑梯

海線最新亮相的是位於清水區的鰲峰山谷溜遊戲場，張清照過去曾爭取鰲峰山公園引進攀岩設施，近期再度爭取充實遊樂設施，在盧秀燕支持下市府投入七千六百二十五萬元，打造一座擁有卅四座溜滑梯的谷溜遊戲場，今年五月七日啟用。

張清照指出，這座谷溜遊戲場是全國溜滑梯最多的多種類公園，大人、小孩都可以玩得開心又安全，有望成為台中市最具特色的親子公園，也希望鰲峰山公園能成為海線的觀光亮點，帶動整體地方發展。

台中市議長張清照(中)爭取的清水鰲峰山公園谷溜遊戲場，今年5月啟用，共有34坐溜滑梯，是全台滑梯數量最多的公園。

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