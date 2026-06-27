暑假避暑首選！來雲林觀光工廠「玩手作、拿好禮、抽韓國雙人機票」
炎炎夏日不知去哪裡遛小孩？今年暑假，雲林縣觀光工廠準備了最狂的消暑提案！從富含豆香的陳年醬油、觸感輕柔的純棉毛巾，到滴滴香醇、健康養生的優質芝麻油，雲林豐富的在地產業，都化身為兼具教育與樂趣的觀光樂園。自 7 月 1 日至 8 月 31 日止，全縣觀光工廠聯手推出暑期限定好康，邀您一起吹冷氣、玩手作，還可以把超萌好禮與夢幻大獎帶回家！
亮點一：滿額即贈！超療癒「按鍵鑰匙圈」限時收藏
暑假期間，遊客只要在雲林縣內參與活動的觀光工廠消費達到指定門檻，就能免費兌換今年最吸睛、最紓壓的「超可愛按鍵鑰匙圈」！拿在手上隨手一按，發出清脆的「咔嗒」聲，堪稱新一代的解壓神器。數量有限，送完為止，快來蒐集！
亮點二：消費滿 500 送 1 張抽獎券，「首爾雙人機票、Switch 2 豪華全配」等你抽！
好康不僅如此，今年開榜的獎項誠意十足！只要在各觀光工廠單筆消費滿新台幣 500 元，即可獲得一張抽獎券；消費滿 1,000 元即可獲得兩張，以此類推，無限累計！
本次大方祭出「韓國首爾雙人來回機票」、「Nintendo Switch 2」、「雲林星級飯店住宿券」，以及「100份價值觀光工廠明星商品禮包」！總價值近 20 萬、超過百個幸運中獎名額，消費越多、抽獎券拿越多，把夢幻大獎抱回家的機率就越高，絕對讓您有吃、有玩、發票變大獎！
2026 雲林觀光工廠【暑期瘋玩．好禮大樂抽】活動資訊
•活動日期：2026 年 7 月 1 日至 8 月 31 日
•活動地點：雲林縣各參與之觀光工廠（詳情請見雲林縣觀光工廠協會粉絲專頁https://reurl.cc/zQ3a57）
•主辦單位：雲林縣觀光工廠協會，指導單位：雲林縣政府
•雙重好康大放送：
1.第一重【滿額禮】： 消費滿500元並按讚貼文及粉絲專頁，即可獲得「超可愛按鍵鑰匙圈」。
2.第二重【滿額抽】： 單筆消費每滿 $500 元即贈抽獎券乙張（滿 $1,000 元贈兩張，以此類推），張張有希望！
暑假別再對著烈日發愁，快安排一趟「有吃、有拿、又有學問」的雲林觀光工廠之旅，全家大小一起出發吧！
（雲林縣政府廣告）
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。