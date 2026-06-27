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暑假避暑首選！來雲林觀光工廠「玩手作、拿好禮、抽韓國雙人機票」

聯合報／ 文／雲林縣政府
▲觀光工廠旅遊地圖。圖/雲林縣觀光工廠協會提供
▲觀光工廠旅遊地圖。圖/雲林縣觀光工廠協會提供

炎炎夏日不知去哪裡遛小孩？今年暑假，雲林縣觀光工廠準備了最狂的消暑提案！從富含豆香的陳年醬油、觸感輕柔的純棉毛巾，到滴滴香醇、健康養生的優質芝麻油，雲林豐富的在地產業，都化身為兼具教育與樂趣的觀光樂園。自 7 月 1 日至 8 月 31 日止，全縣觀光工廠聯手推出暑期限定好康，邀您一起吹冷氣、玩手作，還可以把超萌好禮與夢幻大獎帶回家！

亮點一：滿額即贈！超療癒「按鍵鑰匙圈」限時收藏

暑假期間，遊客只要在雲林縣內參與活動的觀光工廠消費達到指定門檻，就能免費兌換今年最吸睛、最紓壓的「超可愛按鍵鑰匙圈」！拿在手上隨手一按，發出清脆的「咔嗒」聲，堪稱新一代的解壓神器。數量有限，送完為止，快來蒐集！

亮點二：消費滿 500 送 1 張抽獎券，「首爾雙人機票、Switch 2 豪華全配」等你抽！

好康不僅如此，今年開榜的獎項誠意十足！只要在各觀光工廠單筆消費滿新台幣 500 元，即可獲得一張抽獎券；消費滿 1,000 元即可獲得兩張，以此類推，無限累計！

本次大方祭出「韓國首爾雙人來回機票」、「Nintendo Switch 2」、「雲林星級飯店住宿券」，以及「100份價值觀光工廠明星商品禮包」！總價值近 20 萬、超過百個幸運中獎名額，消費越多、抽獎券拿越多，把夢幻大獎抱回家的機率就越高，絕對讓您有吃、有玩、發票變大獎！

2026 雲林觀光工廠【暑期瘋玩．好禮大樂抽】活動資訊

•活動日期：2026 年 7 月 1 日至 8 月 31 日

•活動地點：雲林縣各參與之觀光工廠（詳情請見雲林縣觀光工廠協會粉絲專頁https://reurl.cc/zQ3a57

•主辦單位：雲林縣觀光工廠協會，指導單位：雲林縣政府

•雙重好康大放送：

1.第一重【滿額禮】： 消費滿500元並按讚貼文及粉絲專頁，即可獲得「超可愛按鍵鑰匙圈」。

2.第二重【滿額抽】： 單筆消費每滿 $500 元即贈抽獎券乙張（滿 $1,000 元贈兩張，以此類推），張張有希望！

▲雲林觀光工廠推出暑期限定好康，消費就有機會把夢幻大獎抱回家。圖/雲林縣觀光工廠協會提供
▲雲林觀光工廠推出暑期限定好康，消費就有機會把夢幻大獎抱回家。圖/雲林縣觀光工廠協會提供

暑假別再對著烈日發愁，快安排一趟「有吃、有拿、又有學問」的雲林觀光工廠之旅，全家大小一起出發吧！

（雲林縣政府廣告）

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淡水三箭 優化北海岸交通

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山城苗栗 海線同樣美麗 暑假邀您嗨翻苗栗

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十四張歷史公園 親子戲水消暑趣

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