2026 雲西海洋音樂季 國際IP攜手打造今夏最夢幻星球樂園

「2026雲西海洋音樂季」將於7月25日、7月26日在四湖三條崙海水浴場舉行，將讓大家在炎熱夏天中享受海邊的清涼。今年以「潮汐之外，星球之間」為主題，共有四大亮點「首次結合國際級IP」、「打造年輕人的狂歡天堂‧小孩子的嗨放樂園」、「SDGs永續行動」、「在地宮廟-海清宮合作」；主視覺設計結合國際IP「小王子」，以「夢幻海色」、「音樂動能」為核心，透過漸層色彩，重構三條崙夕陽下的度假氛圍，更巧妙將搖滾樂器與奔騰浪花、海豚剪影融合，象徵音樂脈搏與自然生態的共生，體現雲林西海岸的永續精神，傳達「讓世界看見雲林」的品牌張力，力求打造一場感官震撼與土地情感共振的盛夏饗宴。

除了夢幻星球場景，今年更與「森活智造局」合作打造全臺唯一星球樂園，規劃四大分區、超過40項大型木作闖關體驗；現場還有親子水樂園、4合1水上氣墊樂園、SUP水上體驗、沙灘趣味活動、夏日市集、特色美食飲品及雲西觀光打卡任務等精彩內容。YOYO家族也將帶來熱鬧見面會，並由快樂鳥兒童劇團推出為馬年量身打造的親子互動劇《一馬當先》，陪伴大小朋友共度歡樂暑假。

音樂演出陣容同樣令人期待，7月25日將由芒果醬、PIZZALI、香蕉哥哥、胡恂舞、宋德鶴、美秀集團及動力火車輪番登台；7月26日則邀請Swallow x AQUA、P!SCO、阿布絲、163 Braces、怕胖團、宇宙人及麋先生接力演出，以多元曲風點燃夏夜熱情，陪伴樂迷一起在海風與浪潮中盡情狂歡。

今年夏天，歡迎一同嗨放雲西，清涼一夏！跟著小王子探索B-612星球，在潮汐之外、星球之間，體驗最具特色的海岸音樂盛典。更多活動資訊請持續關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」及「雲西海洋音樂季」官方粉絲專頁。

【活動資訊】

•活動名稱｜2026 雲西海洋音樂季

•活動主題｜潮汐之外・星球之間

•活動地點｜雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場

•活動日期｜7月25日、7月26日

•活動時間｜14:30－19:30

•活動亮點｜小王子主題打卡、B-612星球場域、夏日音樂派對、親子水樂園、4合1水上氣墊樂園、SUP水上體驗、沙灘趣味活動、夏日市集、限量美食飲品、雲西觀光打卡任務、大型木作闖關-森活製造局

•音樂演出卡司｜

7/25：芒果醬、PIZZALI、香蕉哥哥、胡恂舞、宋德鶴、美秀集團、動力火車

7/26：Swallow x AQUA、P!SCO、阿布絲、163 Braces、怕胖團、宇宙人、麋先生

活動連結：https://www.facebook.com/yunlinoceanmusicfestival?locale=zh_TW

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