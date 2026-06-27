十四張歷史公園 親子戲水消暑趣

位於新店央北重劃區的「十四張歷史公園」，近年已成為雙北地區熱門親子景點之一。園區結合歷史文化、水圳意象與共融遊戲空間，擁有大片綠地與完善設施，每逢夏季開放戲水設施，更成為許多親子家庭假日消暑放電的首選去處。

設計主軸 農村與水圳文化

十四張歷史公園以在地農村聚落與水圳文化為設計主軸，園區內設有戲水區、穀倉造型溜滑梯、攀爬設施、沙坑及大片草地空間，兼具遊憩與教育意義。夏季開放的水設施特別受到親子家庭喜愛，水柱、水霧與淺水遊戲空間，讓孩子們盡情奔跑嬉戲，在炎熱天氣中享受清涼樂趣；家長則可於周邊樹蔭及休憩座椅區陪伴孩子，一同感受悠閒愜意的夏日時光。

除了園區本身豐富的遊憩機能，也可串聯鄰近的陽光運動公園與新店溪河濱自行車道，安排一趟兼具運動與休閒的親子旅程；周邊亦有歷史文化景點斯馨祠，可一同探訪地方人文故事，增添旅遊深度。

▲巨型穀倉造型滑梯，提供多種滑道讓孩子冒險。

▲夏季開放的戲水設施，特別受到親子家庭喜愛

交通便捷 都市中感受悠閒

園區步道平坦寬敞，亦適合散步、騎乘滑步車或親子野餐，搭配周圍綠意景觀與開闊視野，即使位處都市之中，仍能感受到舒適放鬆的休閒氛圍。傍晚時分微風吹拂，更吸引許多民眾前來散步運動，成為地方居民日常休憩的重要綠地空間。

交通方面，鄰近捷運環狀線十四張站及小碧潭站，搭乘大眾運輸工具即可輕鬆抵達；自駕民眾亦可利用周邊停車空間，交通便利。園區周邊並串聯京站時尚廣場小碧潭店，戲水遊玩後，可順道享受購物、美食及室內休閒空間，無論安排半日遊或親子輕旅行都相當適合。

▲園區結合歷史文化、水圳意象與共融遊戲空間，擁有大片綠地與完善設施。

炎炎夏日，不妨安排一趟十四張歷史公園親子小旅行，在城市綠意與清涼水花之間，留下屬於夏天最歡樂的美好回憶。

（新北市新店區公所廣告）