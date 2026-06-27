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2026台東博覽會 全民一起慢生活

聯合報／ 文／臺東縣政府
▲2026台東博覽會「記憶提取所」蒐集超過300則地方故事。
▲2026台東博覽會「記憶提取所」蒐集超過300則地方故事。

2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，以「SLOW FOR LIFE」為核心主題，串聯台東縣立體育館主場館、舊站特區、市區展區及全縣衛星展館，透過展覽、表演藝術、城市散策、產業體驗及文化活動，打造一座沒有圍牆、以整個城市為展場的大型博覽會。

讓台東成為一種生活方式

台東縣長饒慶鈴表示，台東長期推動慢經濟，希望追求的不只是經濟成長，更是生活品質與永續價值。本屆博覽會以「去台東，我們練習如何生活」為精神主軸，透過不同展區呈現台東對土地、文化、教育、青年、產業及未來發展的思考，讓外界看見台東不只是旅遊目的地，更是一種生活方式。

▲2026台東博覽會今年暑假推出「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題展館，展館最大特色，就是把熱氣球變成可以親自走進去的沉浸式空間。
▲2026台東博覽會今年暑假推出「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題展館，展館最大特色，就是把熱氣球變成可以親自走進去的沉浸式空間。

主場館「活的學校」 互動式展覽

主場館「活的學校 The Living School」設於台東縣立體育館，以土地、文化、生活、城市及未來五大主題策展，透過沉浸式與互動式展覽，引導民眾重新認識台東。市區及舊站特區則規畫多項特色展區，包括以在地物產為主角的「這超台東：未來超市」、蒐集超過300則地方故事的「記憶提取所」、聚焦返鄉與東漂故事的「微光流金戲院」，以及結合熱氣球元素的「夢想東升－WALK IN熱氣球」。

▲2026台東博覽會主場館「活的學校 The Living School」設於台東縣立體育館，以土地、文化、生活、城市及未來五大主題策展，透過沉浸式與互動式展覽，引導民眾重新認識台東。
▲2026台東博覽會主場館「活的學校 The Living School」設於台東縣立體育館，以土地、文化、生活、城市及未來五大主題策展，透過沉浸式與互動式展覽，引導民眾重新認識台東。

靠近青年世代 展現地方創生

教育與青年議題同樣是策展重點。「未來人孵化器」教育展透過AI互動及適性探索，展現台東教育創新成果；「潮界帶 IN BETWEEN」則以展覽、市集、論壇及表演活動，呈現青年世代對城市與未來的想像；「烤什麼東東！」則集結22組地方團隊，展現地方創生與公民參與能量。

原住民族文化方面，TTICC原住民文化創意產業聚落推出「凹！你是有的」原民力特展，以音樂、AI科技、部落共創藝術及文化沙龍等形式，展現台東原住民族文化持續創新與對話的生命力。

▲「烤什麼東東！」集結22組地方團隊，展現地方創生與公民參與能量。
▲「烤什麼東東！」集結22組地方團隊，展現地方創生與公民參與能量。

詮釋鐵道記憶 夜間光雕展演

此外，「台東線 TAITUNG Line」重新詮釋舊站百年鐵道記憶；「東日晒桑」老城區散策串聯30處特色據點；夜間則由「台東線：夢的路線」光雕展演接棒，呈現城市不同風貌。

產業與永續展區則包括「紅土之上」棒球特展及「永續島進行事」，從棒球文化、能源、水資源與循環經濟等面向，展現台東發展成果。

▲聚焦返鄉與東漂故事的「微光流金戲院」。
▲聚焦返鄉與東漂故事的「微光流金戲院」。

開幕音樂會 踩街嘉年華

博覽會期間將同步推出「SLOW FOR LIFE」開幕音樂會、東博踩街嘉年華、藝穗節馬戲特區及多場市集與展演活動。其中7月2日開幕音樂會由NSYO國家青年交響樂團攜手16位跨世代歌手演出，以音樂描繪台東16鄉鎮的人文風景。

台東縣政府表示，本屆博覽會串聯超過20項主題展覽、200場以上活動，希望透過文化、教育、青年、產業與永續等面向，展現台東的城市魅力與發展成果，邀請民眾走進山海與街區之間，共同感受「SLOW FOR LIFE」的生活價值。

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