「2026新北市巷弄藝起來」熱鬧開演！明華園歌仔戲、民歌、PUB金曲輪番開唱

「二○二六新北市巷弄藝起來」自六月起熱鬧展開巡演，七月至九月將陸續於中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲等地接力登場，演出內容涵蓋歌仔戲、民歌、經典演唱會、馬戲與舞蹈等多元演出形式，邀請市民在夏夜中感受藝文魅力。

新北市文化局表示，「新北市巷弄藝起來」今年自六月至九月間，巡演至土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水共十五區，推出歌仔戲、民歌、親子劇、音樂演唱及舞蹈等豐富節目內容，打造全民共享的社區藝文盛宴。

實力派歌手徐哲緯將於新北市巷弄藝起來《PUB音雄會》演出。

七月二十五日（周六）晚間七點在中和區前國防管理學院運動場，將由《ＰＵＢ音雄會》熱力登場，邀請「紅色指甲油樂團」與于冠華、徐哲緯、梁一貞接力演出，三位擁有豐富ＰＵＢ與音樂餐廳駐唱經歷的知名歌手，將重現EZ五、主婦之店等ＰＵＢ黃金年代的經典氛圍。演出以現場樂團伴奏形式進行，透過電吉他、貝斯、爵士鼓與鍵盤編制，搭配三位實力唱將不同聲線與舞台魅力，帶來流行、民歌、Soul、Ｒ&Ｂ及客語歌曲等多元曲風，喚起觀眾青春記憶與Live演唱感動。

梁一貞將於新北市巷弄藝起來中和場《PUB音雄會》接力獻唱。

八月一日（六）晚間七點在石門區公所前廣場，則推出《那些年的Hit Song》經典歌曲演唱會，邀請沈文程、施文彬、南方二重唱、于台煙及陳加洛，以「經典歌曲」為主題演出，透過跨世代、耳熟能詳的旋律，重現臺灣歌謠與早期流行金曲的時代記憶，帶領觀眾重溫那些年的青春旋律。

金曲歌王施文彬將參與《那些年的Hit Song》演出，以深具魅力的歌聲帶來跨世代經典歌曲。

八月八日（六）晚間七點，「二○二六新北市巷弄藝起來」將巡演至新店陽光運動公園，由實力派美聲歌手許景淳、殷正洋、李明德、古勝中與苦瓜大樂隊帶來《金韻民歌夜》，以溫暖民歌旋律陪伴市民度過夏夜。接續場次還包括八月九日（日）下午四點三十分樹林火車站後站廣場，由「馬戲之門」帶來融合雜耍與互動演出的馬戲節目；八月十五日（六）晚間七點在新莊民安國小前操場，還有「明華園戲劇總團」演出《濟公活佛之雪狐情》。

于台煙將於《那些年的Hit Song》演唱會登台，與觀眾共度夏夜音樂時光。

新北市文化局補充，「新北市巷弄藝起來」持續以免費入場方式，讓不同年齡層市民都能輕鬆接觸藝文表演，感受藝術融入生活的魅力。相關活動資訊可至新北市文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。