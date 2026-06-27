快訊

顏慧欣霸凌案2項成立 卓榮泰今南下勘災鬆口：下周決定楊珍妮去留

疑因自來水管破裂！北市五分埔商圈路面塌陷大坑洞

今防短時強降雨 「巴威」颱風最快下周生成 專家曝影響台灣機率

「2026新北市巷弄藝起來」熱鬧開演！明華園歌仔戲、民歌、PUB金曲輪番開唱

聯合報／ 文、圖／新北市政府文化局
新北市巷弄藝起來7月25日晚間7點在中和區前國防管理學院運動場，將由《PUB音雄會》熱力登場，邀請知名歌手于冠華演出。
新北市巷弄藝起來7月25日晚間7點在中和區前國防管理學院運動場，將由《PUB音雄會》熱力登場，邀請知名歌手于冠華演出。

「二○二六新北市巷弄藝起來」自六月起熱鬧展開巡演，七月至九月將陸續於中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲等地接力登場，演出內容涵蓋歌仔戲、民歌、經典演唱會、馬戲與舞蹈等多元演出形式，邀請市民在夏夜中感受藝文魅力。

新北市文化局表示，「新北市巷弄藝起來」今年自六月至九月間，巡演至土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水共十五區，推出歌仔戲、民歌、親子劇、音樂演唱及舞蹈等豐富節目內容，打造全民共享的社區藝文盛宴。

實力派歌手徐哲緯將於新北市巷弄藝起來《PUB音雄會》演出。
實力派歌手徐哲緯將於新北市巷弄藝起來《PUB音雄會》演出。

七月二十五日（周六）晚間七點在中和區前國防管理學院運動場，將由《ＰＵＢ音雄會》熱力登場，邀請「紅色指甲油樂團」與于冠華、徐哲緯、梁一貞接力演出，三位擁有豐富ＰＵＢ與音樂餐廳駐唱經歷的知名歌手，將重現EZ五、主婦之店等ＰＵＢ黃金年代的經典氛圍。演出以現場樂團伴奏形式進行，透過電吉他、貝斯、爵士鼓與鍵盤編制，搭配三位實力唱將不同聲線與舞台魅力，帶來流行、民歌、Soul、Ｒ&Ｂ及客語歌曲等多元曲風，喚起觀眾青春記憶與Live演唱感動。

梁一貞將於新北市巷弄藝起來中和場《PUB音雄會》接力獻唱。
梁一貞將於新北市巷弄藝起來中和場《PUB音雄會》接力獻唱。

八月一日（六）晚間七點在石門區公所前廣場，則推出《那些年的Hit Song》經典歌曲演唱會，邀請沈文程、施文彬、南方二重唱、于台煙及陳加洛，以「經典歌曲」為主題演出，透過跨世代、耳熟能詳的旋律，重現臺灣歌謠與早期流行金曲的時代記憶，帶領觀眾重溫那些年的青春旋律。

金曲歌王施文彬將參與《那些年的Hit Song》演出，以深具魅力的歌聲帶來跨世代經典歌曲。
金曲歌王施文彬將參與《那些年的Hit Song》演出，以深具魅力的歌聲帶來跨世代經典歌曲。

八月八日（六）晚間七點，「二○二六新北市巷弄藝起來」將巡演至新店陽光運動公園，由實力派美聲歌手許景淳、殷正洋、李明德、古勝中與苦瓜大樂隊帶來《金韻民歌夜》，以溫暖民歌旋律陪伴市民度過夏夜。接續場次還包括八月九日（日）下午四點三十分樹林火車站後站廣場，由「馬戲之門」帶來融合雜耍與互動演出的馬戲節目；八月十五日（六）晚間七點在新莊民安國小前操場，還有「明華園戲劇總團」演出《濟公活佛之雪狐情》。

于台煙將於《那些年的Hit Song》演唱會登台，與觀眾共度夏夜音樂時光。
于台煙將於《那些年的Hit Song》演唱會登台，與觀眾共度夏夜音樂時光。

新北市文化局補充，「新北市巷弄藝起來」持續以免費入場方式，讓不同年齡層市民都能輕鬆接觸藝文表演，感受藝術融入生活的魅力。相關活動資訊可至新北市文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。

相關新聞

2026台東博覽會 全民一起慢生活

2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，以「SLOW FOR LIFE」為核心主題，串聯台東縣立體育館主場館、舊站特區、市區展區及全縣衛星展館，透過展覽、表演藝術、城市散策、產業體驗及文化活動，打造一座沒有圍牆、以整個城市為展場的大型博覽會。 讓台東成為一種生活方式 台東縣長饒慶鈴表示，台東長期推動慢經濟，希望追求的不只是經濟成長，更是生活品質與永續價值。本屆博覽會以「去台東，我們練習如何生活」為精神主軸，透過不同展區呈現台東對土地、文化、教育、青年、產業及未來發展的思考，讓外界看見台東不只是旅遊目的地，更是一種生活方式。 主場館「活的學校」 互動式展覽 主場館「活的學校 The Living School」設於台東縣立體育館，以土地、文化、生活、城市及未來五大主題策展，透過沉浸式與互動式展覽，引導民眾重新認識台東。市區及舊站特區則規畫多項特色展區，包括以在地物產為主角的「這超台東：未來超市」、蒐集超過300則地方故事的「記憶提取所」、聚焦返鄉與東漂故事的「微光流金戲院」，以及結合熱氣球元素的「夢想東升－WALK IN熱氣球」。 靠近青年世代 展現地方創生 教育與青年

「2026新北市巷弄藝起來」熱鬧開演！明華園歌仔戲、民歌、PUB金曲輪番開唱

「二○二六新北市巷弄藝起來」自六月起熱鬧展開巡演，七月至九月將陸續於中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲等地接力登場，演出內容涵蓋歌仔戲、民歌、經典演唱會、馬戲與舞蹈等多元演出形式，邀請市民在夏夜中感受藝文魅力。 新北市文化局表示，「新北市巷弄藝起來」今年自六月至九月間，巡演至土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水共十五區，推出歌仔戲、民歌、親子劇、音樂演唱及舞蹈等豐富節目內容，打造全民共享的社區藝文盛宴。 七月二十五日（周六）晚間七點在中和區前國防管理學院運動場，將由《ＰＵＢ音雄會》熱力登場，邀請「紅色指甲油樂團」與于冠華、徐哲緯、梁一貞接力演出，三位擁有豐富ＰＵＢ與音樂餐廳駐唱經歷的知名歌手，將重現EZ五、主婦之店等ＰＵＢ黃金年代的經典氛圍。演出以現場樂團伴奏形式進行，透過電吉他、貝斯、爵士鼓與鍵盤編制，搭配三位實力唱將不同聲線與舞台魅力，帶來流行、民歌、Soul、Ｒ&Ｂ及客語歌曲等多元曲風，喚起觀眾青春記憶與Live演唱感動。 八月一日（六）晚間七點在石門區公所前廣場，則推出《那些年的Hit S

新北再生家具展售中心 撿便宜兼作公益

全新家具、家電價格昂貴，新北市環保局2020年在新店設立「再生家具展售中心」，將回收而來可修復家具與家電翻修，成為不少民眾搶便宜的首選。環保局統計，2025年再生家具展售中心單年售出件數超過420件，展售所得全數納入「新北市好日子愛心大平台」作為公益使用。 新北市環保局指出，再生家具展售中心主力產品涵蓋檯燈、氣炸鍋、吹風機等小家電，以及桌椅、沙發、收納櫃等生活家具，兼具實用性與平價特性，成為租屋族、小家庭與房東添購生活用品的重要選項，統計至去年底累積吸引近4200人次到訪採購。 除實體販售，也與網路並行展售，無法到場選購的民眾也可到新北市「再生家具拍賣網」(https://recycledstuff.ntpc.gov.tw/)線上挖寶，各式各樣物超所值的再生家具等你帶回家。(新北市政府環境保護局廣告)

2026森遊竹縣—皮皮獅動物派對 一起走入山林探險

「森遊竹縣」為新竹縣推動的登山運動觀光品牌，自2022年開辦以來已累積吸引超過7萬人次參與，透過步道挑戰、完登證書及特色紀念品等設計，鼓勵民眾走入山林，在健行中探索竹縣豐富的自然景觀與人文特色。 完成指定步道任務 解鎖隱藏版關卡 「2026森遊竹縣－皮皮獅動物派對」自6月24日起熱鬧展開，活動持續至10月底。今年復刻廣受好評的動物主題，精選10條以動物命名的特色步道，結合集章任務、限定紀念品及隱藏版挑戰，邀請民眾化身森林探險家，展開一場充滿趣味與驚喜的山林冒險。 活動期間只要透過健行筆記App完成指定步道任務，即可累積集章成果並參加抽獎。完成10條指定步道挑戰者，可獲得完登證書及限定版皮皮獅紀念品；完成後還可解鎖第11條隱藏版任務路線，挑戰神秘關卡，增添更多探索樂趣。 三場實體活動 探索竹縣山林之美 除了線上任務，今年也規劃「皮皮獅療癒日×寶山湖畔慢癒之旅」、「皮皮獅運動日×親子定向越野」及「皮皮獅生態日×達人帶路踩線團」三場實體主題活動，透過療癒漫遊、生態觀察與戶外體驗，引領民眾從不同角度認識竹縣山林之美。 此外，今年首度結合租稅宣導互動任務，民眾

武藝競技熱血登場 漫遊潮州感受文化魅力

今年夏天，來一趟結合運動競技、文化巡禮與美食探索的潮州之旅！ 由潮州鎮公所與屏東縣東港鎮武藝發展協會共同主辦的「2026屏東縣潮州鎮武藝嘉年華暨冠武盃全國跆拳道競技、品勢錦標賽」，將於7月25日至26日在國立潮州高中中興堂盛大登場。來自全國各地的跆拳道菁英選手齊聚潮州，以武會友、切磋技藝，為南臺灣暑期活動揭開熱血序幕。 多元競賽項目 紀念品留住回憶 潮州鎮公所指出，賽事包括對練競技、品勢、擊破及快打旋風等多元競賽項目，參加對象從幼兒組、國小組、國中組及社會組，吸引數千名選手、教練及家屬共襄盛舉。主辦單位準備運動毛巾及收納包等紀念品，讓參賽選手留下回憶，企盼運動賽事推動運動觀光，帶動潮州觀光與商圈發展。 三山國王廟 見證潮庄開發史 來潮州除了欣賞精彩的全國跆拳道盛事，更別錯過鎮內人文景點。兩百多年歷史潮州三山國王廟（忠主宮），創建於清乾隆年間，是潮州地區重要信仰中心，香火鼎盛、建築莊嚴，見證潮庄開發歷史，承載世代居民共同文化記憶。 走逛虎仔街 傳統街屋懷舊趣 緊鄰三山國王廟建基路老街，舊稱「虎仔街」，是潮州最早發展的街道之一。老街保有傳統街屋與歷史建築，散發濃厚懷舊氛圍。遊客

瀑聲依舊，山林新生--埔里觀音瀑布祕境重現

整建完成 安全升級再出發 南投縣埔里鎮知名景點觀音瀑布因風災受創，幾經整修及設施改善工程後，即將重新開放，南投縣府積極向交通部觀光署爭取經費完成落石防護、強化邊坡安全及棧道整建等工程，停車場業已委外營運，全面提升整體園區的安全與遊憩品質。蜿蜒於林間的高架道、棧橋與階梯塔順應地形延伸，引領遊客逐步走近瀑布，在綠蔭與微風相伴下，體會萬物共榮的生態韻律。 打造生態旅遊 蝴蝶重返溪谷 觀音瀑布有壯麗的水瀑景觀，也有豐富的生態資源，是蝴蝶與原生植物共同孕育的自然天地。園區將結合生態導覽及環境教育，帶領遊客認識溪流、森林與蝶類共生的風景，為了營造更完整的旅遊體驗，完善休憩服務設施，設置無人服務商店；為了遊客安全，往來的省道劃設交通標線及號誌；為了吸引蝴蝶重返溪谷，階梯塔種植多樣的蜜源植物，期待花木的成長，讓山林展現蓬勃生命力。 蝶影瀑聲再現 喚醒美好記憶 重新啟航的觀音瀑布，展現了安全完善的新風貌，更象徵人與自然和諧共存的美好願景。當蝶影再次點亮溪谷、瀑聲依舊迴盪，這片山谷也正慢慢回復記憶中最動人的模樣，沿著山徑漫步，溪流低語，林蔭間灑落斑駁陽光，瀑布自岩壁傾瀉而下，激起層層水霧，承載著

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。