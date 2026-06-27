新北再生家具展售中心 撿便宜兼作公益
全新家具、家電價格昂貴，新北市環保局2020年在新店設立「再生家具展售中心」，將回收而來可修復家具與家電翻修，成為不少民眾搶便宜的首選。環保局統計，2025年再生家具展售中心單年售出件數超過420件，展售所得全數納入「新北市好日子愛心大平台」作為公益使用。
新北市環保局指出，再生家具展售中心主力產品涵蓋檯燈、氣炸鍋、吹風機等小家電，以及桌椅、沙發、收納櫃等生活家具，兼具實用性與平價特性，成為租屋族、小家庭與房東添購生活用品的重要選項，統計至去年底累積吸引近4200人次到訪採購。
除實體販售，也與網路並行展售，無法到場選購的民眾也可到新北市「再生家具拍賣網」(https://recycledstuff.ntpc.gov.tw/)線上挖寶，各式各樣物超所值的再生家具等你帶回家。(新北市政府環境保護局廣告)
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