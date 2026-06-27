新北再生家具展售中心 撿便宜兼作公益

整建完成 安全升級再出發 南投縣埔里鎮知名景點觀音瀑布因風災受創，幾經整修及設施改善工程後，即將重新開放，南投縣府積極向交通部觀光署爭取經費完成落石防護、強化邊坡安全及棧道整建等工程，停車場業已委外營運，全面提升整體園區的安全與遊憩品質。蜿蜒於林間的高架道、棧橋與階梯塔順應地形延伸，引領遊客逐步走近瀑布，在綠蔭與微風相伴下，體會萬物共榮的生態韻律。 打造生態旅遊 蝴蝶重返溪谷 觀音瀑布有壯麗的水瀑景觀，也有豐富的生態資源，是蝴蝶與原生植物共同孕育的自然天地。園區將結合生態導覽及環境教育，帶領遊客認識溪流、森林與蝶類共生的風景，為了營造更完整的旅遊體驗，完善休憩服務設施，設置無人服務商店；為了遊客安全，往來的省道劃設交通標線及號誌；為了吸引蝴蝶重返溪谷，階梯塔種植多樣的蜜源植物，期待花木的成長，讓山林展現蓬勃生命力。 蝶影瀑聲再現 喚醒美好記憶 重新啟航的觀音瀑布，展現了安全完善的新風貌，更象徵人與自然和諧共存的美好願景。當蝶影再次點亮溪谷、瀑聲依舊迴盪，這片山谷也正慢慢回復記憶中最動人的模樣，沿著山徑漫步，溪流低語，林蔭間灑落斑駁陽光，瀑布自岩壁傾瀉而下，激起層層水霧，承載著

2026-06-27 06:12