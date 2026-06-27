2026森遊竹縣—皮皮獅動物派對 一起走入山林探險

「森遊竹縣」為新竹縣推動的登山運動觀光品牌，自2022年開辦以來已累積吸引超過7萬人次參與，透過步道挑戰、完登證書及特色紀念品等設計，鼓勵民眾走入山林，在健行中探索竹縣豐富的自然景觀與人文特色。

位於五指山步道群中的猴洞步道，以苔蘚岩壁與「一線天」秘境景觀聞名。

馬胎古道沿線保留自然溪谷景觀與吊橋風貌，是兼具生態與探險趣味的人氣步道。

完成指定步道任務 解鎖隱藏版關卡

「2026森遊竹縣－皮皮獅動物派對」自6月24日起熱鬧展開，活動持續至10月底。今年復刻廣受好評的動物主題，精選10條以動物命名的特色步道，結合集章任務、限定紀念品及隱藏版挑戰，邀請民眾化身森林探險家，展開一場充滿趣味與驚喜的山林冒險。

活動期間只要透過健行筆記App完成指定步道任務，即可累積集章成果並參加抽獎。完成10條指定步道挑戰者，可獲得完登證書及限定版皮皮獅紀念品；完成後還可解鎖第11條隱藏版任務路線，挑戰神秘關卡，增添更多探索樂趣。

三場實體活動 探索竹縣山林之美

除了線上任務，今年也規劃「皮皮獅療癒日×寶山湖畔慢癒之旅」、「皮皮獅運動日×親子定向越野」及「皮皮獅生態日×達人帶路踩線團」三場實體主題活動，透過療癒漫遊、生態觀察與戶外體驗，引領民眾從不同角度認識竹縣山林之美。

「森遊竹縣」規劃實體主題活動，透過親子定向越野增添互動樂趣與運動體驗。

此外，今年首度結合租稅宣導互動任務，民眾於登山過程中完成App稅務問答，即有機會獲得超商數位商品禮券及限量好禮，讓健行之旅兼具知識性與趣味性。

新竹縣政府 廣告