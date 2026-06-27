武藝競技熱血登場 漫遊潮州感受文化魅力

今年夏天，來一趟結合運動競技、文化巡禮與美食探索的潮州之旅！

由潮州鎮公所與屏東縣東港鎮武藝發展協會共同主辦的「2026屏東縣潮州鎮武藝嘉年華暨冠武盃全國跆拳道競技、品勢錦標賽」，將於7月25日至26日在國立潮州高中中興堂盛大登場。來自全國各地的跆拳道菁英選手齊聚潮州，以武會友、切磋技藝，為南臺灣暑期活動揭開熱血序幕。

多元競賽項目 紀念品留住回憶

潮州鎮公所指出，賽事包括對練競技、品勢、擊破及快打旋風等多元競賽項目，參加對象從幼兒組、國小組、國中組及社會組，吸引數千名選手、教練及家屬共襄盛舉。主辦單位準備運動毛巾及收納包等紀念品，讓參賽選手留下回憶，企盼運動賽事推動運動觀光，帶動潮州觀光與商圈發展。

▲潮州三山國王廟，建廟迄今253年，見證潮庄開發歷史。

三山國王廟 見證潮庄開發史

來潮州除了欣賞精彩的全國跆拳道盛事，更別錯過鎮內人文景點。兩百多年歷史潮州三山國王廟（忠主宮），創建於清乾隆年間，是潮州地區重要信仰中心，香火鼎盛、建築莊嚴，見證潮庄開發歷史，承載世代居民共同文化記憶。

▲建基路老街，舊稱「虎仔街」，是潮州最早發展的街道之一。

走逛虎仔街 傳統街屋懷舊趣

緊鄰三山國王廟建基路老街，舊稱「虎仔街」，是潮州最早發展的街道之一。老街保有傳統街屋與歷史建築，散發濃厚懷舊氛圍。遊客可探訪充滿趣味摸乳巷、認識在地藤椅工藝文化，品嘗在地人氣美食，古早味麵食、肉圓、木瓜牛奶及青草茶等特色小吃，從舌尖感受最道地的潮州風味。

▲潮州日式歷史建築文化園區，濃厚的日式風情，成為潮州熱門觀光景點之一。

日式歷史建築區 來場浴衣體驗

喜愛歷史文化與拍照打卡的旅客，別錯過潮州日式歷史建築文化園區。園區保留日治時期官舍及宿舍群建築，經修復活化後成為兼具歷史教育、藝文展覽與休閒體驗的文化場域。園區內不定期舉辦主題展覽、市集及文化體驗課程，提供浴衣體驗服務，濃厚日式風情吸引遊客駐足拍照，成為潮州熱門觀光景點之一。

這個夏天，誠摯邀請全國民眾於7月25日至26日走訪潮州，一同感受「2026屏東縣潮州鎮武藝嘉年華暨冠武盃全國跆拳道競技、品勢錦標賽」的熱血魅力，探索潮州的歷史文化、特色景點與在地美食，在武藝與觀光交織的精彩旅程中，留下最難忘的夏日回憶。

（屏東縣潮州鎮公所廣告）