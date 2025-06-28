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雲林競艷 精彩無限——114年全國運動會盛大登場！

聯合報／ 文、圖／雲林縣政府
114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行。
114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行。

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行，這場國內最高規格的運動盛事，由縣長張麗善率領籌備處6部32組團隊全力策劃，攜手打造一場專業、精彩、溫暖人心的運動嘉年華，展現雲林的熱情與實力，為全國選手與觀眾帶來「雲林競艷 精彩無限」的感動體驗。

張麗善縣長與「雲寶弟」、「雲寶妹」一同為選手應援！
張麗善縣長與「雲寶弟」、「雲寶妹」一同為選手應援！

本屆全運會的吉祥物——「雲寶弟」與「雲寶妹」，以雲林縣的自然意象「雲」為靈感，象徵雲朵幻化而成的精靈，棲息於美麗的雲霧森林。雲寶弟頭戴在地特色農產如咖啡豆與稻穗，頭髮為象徵天空的天藍色，點綴著雲彩流動的紋理；雲寶妹則以蒜頭與地瓜為飾，頭髮為夕陽橘紅，體現雲林農業的多元與豐饒。吉祥物設計融入運動意象，傳遞運動家精神與雲林的人文特色，象徵選手齊聚一堂，盡情揮灑汗水與光芒。

走進草嶺石壁靜謐竹林，感受雲林在地生命力。
走進草嶺石壁靜謐竹林，感受雲林在地生命力。

雲林縣不僅是全國重要的農業大縣，更擁有豐富的文化資產與自然景觀。「雲林100景」涵蓋六大主題類別：親子共遊、背包獨遊、深度慢遊、季節限定、台灣好行、美景咖啡。從古蹟巡禮到田園風光，從宗教人文到產業文化，百大景點遍布各鄉鎮，展現雲林多元且深刻的地方魅力。透過這些景點的串聯，民眾可從信仰的虔誠、歷史的厚重、自然的靜謐與農村的純樸中，感受雲林文化的厚度與在地生命力。

北港朝天宮夜色璀璨，展現雲林多元文化的魅力。
北港朝天宮夜色璀璨，展現雲林多元文化的魅力。

此外，「雲林100碗」也將帶您一嚐地道雲林味。從米食、小吃、甜品到創新料理，每一道皆由在地民眾票選出爐，代表著地方風味與人情的真誠款待，是您探索雲林時不可錯過的味蕾地圖。

隨著全運會進入倒數計時，在這場體育與文化交融的盛會中，我們誠摯邀請全國熱愛運動與旅行的朋友，10月一同來到雲林——為選手吶喊、為台灣喝采，也讓身心在雲林的美景與美食中，獲得滿滿能量與感動！

歡迎大家持續關注【114年全國運動會在雲林】官方粉絲專頁，隨時掌握賽事進度與精彩活動內容。更多最新資訊，亦可至全運會官網與臉書粉絲團了解最新消息，參與互動、掌握好康！

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美景 小吃 地瓜 咖啡 吉祥物

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