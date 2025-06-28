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逾兩千人走入高雄山海原鄉！「雄原味」運動觀光廣受好評

聯合報／ 文、圖／高雄市政府運動發展局
蓮潭滑水活動，參與遊客大喊刺激好玩
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因應全國原住民族運動會，高雄市政府運動發展局推出結合賽事、文化與旅遊的「雄原味」運動觀光遊程，精選8條原鄉文化與自然景點兼具的深度旅遊路線，於賽會期間成功吸引2,160人次參與，搭配免費觀光接駁車也服務536人次，讓民眾以低碳方式穿梭山海，探索高雄之美，深獲肯定並成功讓外縣市遊客對於高雄加深好印象。

體驗布農族三石灶傳統烹飪方式，以最純粹的方式品味山林風味
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高市府首次辦理「雄原味」運動觀光遊程即深受好評，遊程結合傳統競技賽事、部落文化體驗、市集導覽及景點走訪等多元內容，讓民眾用雙腳深入探索高雄山海原鄉風貌，廣受參與者讚賞「體驗完全刷新我的旅遊地圖！、遊程細節讓我非常感動！、希望明年還會辦！」橫跨不同年齡層的參與者，不僅實地感受運動旅遊的魅力，也形成族群共融的旅遊風景；同時提升遊客停留時間與消費意願，為地方創造實質觀光效益，成為運動賽會與地方產業雙贏的新典範。

高雄市政府運動發展局表示，隨著運動賽事日益受到重視，全球運動旅遊市場正加速成長，高雄今年暌違 20 年再次舉辦全國原住民族運動會，特別結合教育部體育署資源，設計「雄原味」遊程，透過深度體驗呈現高雄坐擁山、海、河、港的城市風貌與原民文化底蘊，進一步激發觀光與經濟活力，打響高雄運動觀光品牌。

田寮秘境是熱銷的遊程之一，參訪全台唯一神殿級奇幻石頭廟
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雖然「雄原味」運動觀光遊程已圓滿落幕，運發局持續推廣「Happy RUN，天天RUN」的規律運動生活理念，規劃高雄 24 個景點熱區推出「走跑高雄 2.0」活動，邀請市民用運動探索城市，只要下載「馬拉松世界」APP，進入「走跑高雄 2.0」專區，至指定運動景點完成指定任務，即可獲得「景點勳章」與抽獎券，有機會抽中超商電子禮券好禮！讓民眾不僅賺健康也賺好康，呼朋引伴用走跑探索高雄，感受城市的熱情與活力！更多詳情請上「KSD 好運發」臉書粉專或「馬拉松世界 走跑高雄 2.0」官方網站查詢。現在就加入跟著高雄一起動起來！

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