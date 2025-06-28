夏日藝文不斷電 桃園5場重磅藝文活動接力綻放

桃園市文化局近期將接連推出5場重磅藝文活動，包括地方盛事「大溪大禧」、以親子共樂為主軸的「桃園兒童藝術節」、動漫迷引頸期盼的「桃園國際動漫大展」、傳統與創新並重的「桃園國樂節」，及培育影視人才的「桃園電影節」，為市民打造豐富多元的夏季文化饗宴。

「2 0 2 5 大溪大禧」今年主題是「香火延續、祝福接力」。

大溪大禧-香火延續、祝福接力

率先登場的「2025大溪大禧」於6月28日正式開幕，由桃園市立大溪木藝生態博物館與大溪普濟堂合作辦理。今年以「香火延續、祝福接力」為主題，推廣「大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境」慶典文化。

開幕活動「祝福踩街」特別呈現歷史畫面，復刻女子龍鳳隊、女童宮燈隊與西樂隊等，並加入火德星君、神農大帝、巧聖先師等代表職人精神的神偶角色。除有橫跨一個月的系列活動，今年也推出「關公乖乖」聯名商品及限定周邊，讓遊客把大溪特色與祝福帶回家。

2025桃園兒童藝術節以「一起出發吧！探索夢想星球」為主題，魔術、戲劇、音樂、舞蹈等多元表演應有盡有。

桃園兒童藝術節-親子藝術盛會

桃園兒童藝術節主題活動7月5日至13日週末登場，以「探索夢想星球」為策展理念，透過想像力、專注力、社交力、創造力、美學力五力核心帶領孩子變身小小太空探險員。北區及南區地點分別在桃園陽光劇場及龍潭運動公園，主題活動共計4天，每天提供1場大舞台演出、6場小型表演、21攤藝術市集。

烏龍派出所作家秋本治老師將親臨簽名會。

桃園國際動漫大展-三大展區

第14屆桃園國際動漫大展7月5日至20日在中原文創園區舉行，規畫「奇幻繪卷館」、「畫影之境」及「勇者試煉場」三大展區。最大亮點為「烏龍派出所」作者秋本治老師親臨簽名會，活動期間舉辦25場主題活動，包含動漫大師座談、DIY課程及人氣VTuber見面會。

本屆國樂節邀集國內外頂尖音樂團隊，串聯國際與在地，從經典到跨界，內容豐富多元。

桃園國樂節-金玉琅琅

2025桃園國樂節8月2日至10日在中壢藝術館音樂廳舉行，以「金玉琅琅」為題，展現本屆國樂節在地特色與國際交流之中西合併精彩音樂盛會。開幕音樂會由桃園市國樂團首席指揮瞿春泉領軍，集結國內外琵琶名家齊奏《十面埋伏》。閉幕音樂會特邀朱宗慶打擊樂團攜手演出，展現跨界魅力。

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日舉辦，今年主題為「遇見」。

桃園電影節-「熱帶魚」數位修復

第12屆桃園電影節8月22日至9月4日舉行，以「遇見」為主題。特別規劃「焦點導演-陳玉勳」單元，選映「熱帶魚」30周年數位修復版，以及「李行與鄧麗君」專題。影片徵件競賽共260部影片角逐超過100萬元總獎金。五大藝文活動從6月底至9月初接力登場，展現桃園豐富文化內涵，邀請市民共同參與夏季文化盛宴。

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