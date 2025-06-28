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臺中工地污染管控轉型 全面導入智慧監測與噪音防制

聯合報／ 文、圖／臺中市政府環境保護局

為強化營建工程污染管理，臺中市政府積極推動營建污染防制機制數位轉型，全面升級為「智慧工地」模式。114年度起不僅強化AI揚塵辨識、空品監測、輔導設置智慧灑水等科技設備，更首度納入噪音感測系統作為營建工地污染管制標準配置，展現市府對施工品質與環境共融的高度重視。

目前，臺中市已於轄內工地與大型工程部署140組微型感測器結合CCTV監控設備，提供即時的PM10、PM2.5與影像監控等數據；另已設置100組噪音感測器，針對施工音量進行全天候監測，透過雲端平台主動發出警示，協助工地管理人員快速因應異常情況。此外，市府亦先行於特定熱區試辦3組智慧灑水系統，依據空品異常時的數據自動啟動灑水作業，達到精準節水與抑塵效果。

在AI應用方面，目前全市累計已有56組工地導入AI揚塵辨識設備，透過即時影像辨識判斷逸散揚塵狀況，結合時間記錄與影像回存，除作為自主管理依據，更可作為環保稽查佐證，有效提升污染事件回應效率與透明度。

環保局長陳宏益指出，傳統營建污染防制手段如水車灑水、人工巡查與民眾通報，常因即時性不足而成效有限。透過科技整合與數據治理，如今可達到「自動發現、主動反應、系統記錄、雲端管理」的智慧化監控模式，實質改善施工對周遭社區的空污與噪音影響。

為鼓勵營造業者提升自主管理能力，市府同步推動「智慧工地評選」與「優良工地獎勵制度」，凡設置AI辨識、感測器、自動灑水等設施者，於評選中將獲得額外加分，並優先曝光於市府媒體平台，促進產業良性競爭與智慧轉型。

市府強調，施工與環境並非對立，而是可透過科技實現共榮。未來將持續擴大智慧設備佈建規模，提升平台整合與跨局處聯防效能，落實「科技防制、數據治理、智慧應變」三大主軸，帶動臺中市營建污染管制邁向減塵、永續且施工安靜的新時代。

臺中市政府環境保護局 廣告

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