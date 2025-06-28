新店二叭子植物園 探索四季百態

隱身於新北市新店區的二叭子植物園，是鑲嵌在自然天堂中的綠寶石，由天然林帶及次生林帶共存，綠意盎然，新店溪支流五重溪流經植物園的北區，造就豐富的動植物生態資源，民眾可規劃半日閒散或登山健行遊程，四季美景各有風情。

春意盎然

春天二叭子植物園百花齊放，可沿著親子步道欣賞杜虹花、第二停車場旁的烏來杜鵑、核心廣場苦楝，還有管理中心旁四季紅葉的樹種-杜英，枝幹修長樹形秀美，特別的是葉子在掉落前轉為耀眼的鮮紅色，美不勝收。

春天時節，杜鵑景致是亮點。

夏樹蒼翠

初夏，植物園內野牡丹已悄然妝扮，紫紅色碩大花冠：櫻花步道的桃金孃也來共襄盛舉，蝴蝶步道野薑花讓人分不清翩翩蝴蝶與花，而核心廣場一地的油桐花，總是遊客拍照駐足的焦點，夏季的植物園涼爽宜人，是避暑的好去處。

夏季時分，核心廣場遍地油桐花。

秋色宜人

植物園的色彩由綠轉紅，管理中心旁的杜英開花了，小白花花瓣邊緣有羽狀的裂片，像衣服的蕾絲邊。植栽迷宮旁的青楓也是秋天季節代表，在舒適的季節裡，適合在植物園內找一處座椅休憩或舖上野餐墊，享受大自然的靜謐。

逗趣可愛的黃蝦花。

冬日暖陽

在植物園的冬季，一樣有花可賞，五加科的裡白楤木，綻放著色香味俱全的饗宴，等待昆蟲的大駕光臨。芒草小徑上的江某冬季開花，是冬天很好的蜜源植物，果實會吸引獼猴、鳥類、松鼠等動物來覓食；親子步道上山櫻花、重瓣櫻花總是吸引遊客的目光，長相逗趣的黃蝦花四季開花，連冬天也不容錯過。

冬天時節，二叭子山櫻花盛開。

交通指南

若搭乘大眾運輸：

1. 由安坑輕軌耕莘安康院區站（K04）搭乘接駁公車-安坑1線至二叭子植物園站下車

2. 由捷運新店站搭乘839公車至二叭子植物園站下車

若自行開車前往：

二叭子植物園主要之聯外道路為雙城路、安一路及安康路三段，由東向西可通往三峽地區；由西向東，通往北二高安坑交流道往新店地區。注意山區道路路幅狹小，會車不易，園區內雖設有停車場，但空間不足可停車輛較少，建議搭乘大眾運輸前往，鼓勵低碳旅遊。

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