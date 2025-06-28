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單車漫遊南投小鎮 活動串聯運動、觀光、文化 一路玩到8月

聯合報／ 文、圖／南投縣政府
▲百K挑戰不僅是體力的考驗，更是一次與土地的深度對話。
▲百K挑戰不僅是體力的考驗，更是一次與土地的深度對話。

南投夏季最受矚目的單車盛會「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」正式登場，自即日起至8月31日前辦理集章贈禮及系列活動，串聯運動、觀光與文化體驗，邀請民眾騎乘單車暢遊南投特色小鎮。

憑店家集章 換南投特產

活動包含「南投百K挑戰」、「在地文化美食尋騎」、親子共樂的「兒童滑步車賽」，以及後續四場小鎮騎遊路線，不僅吸引單車好手熱血挑戰，也歡迎全家大小共度週末。系列活動更結合園遊會攤位與在地表演，現場熱鬧滾滾。此次活動串聯合作集章店家達100家，8月底前可憑集章兌換南投特產或紀念版自行車水壺，鼓勵民眾深入探索南投各鄉鎮的美食與手作文化。

鄉野悠遊 從茶鄉到湖濱

繼4月19日「埔里福興悠遊樂騎」暖身開跑後，6月28日在台灣文獻館正式登場的「百K挑戰」、「文化美食尋騎」與「兒童滑步車賽」，吸引超過千人報名參加，熱血氣氛沸騰。接下來將依序舉辦：「名間小鎮漫旅尋騎」(7/26)、「竹山小鎮鄉野傳騎」(8/9)、「屯鳥嘴環潭騎騎遊」(8/16)，以及軸的的「集集小鎮風漫漫騎」（8/23），路線囊括茶鄉漫情、竹藝工坊、湖濱景緻與鐵道文化，展現南投豐富的觀光資源。

▲親近自然的兒童滑步車趣味賽，將於南投、名間及草屯共舉辦3場。
▲親近自然的兒童滑步車趣味賽，將於南投、名間及草屯共舉辦3場。

而親子族群最期待的「兒童滑步車賽」，則於南投、名間與屯鳥輪番舉行，讓孩子從小透過滑步律動培養運動習慣，也傳達永續與潭保理念。 南投縣政府表示，希望透過騎行探索活動，讓更多民眾以慢活方式深入南投小鎮，發現在地魅力，相關資訊可上「南投旅遊網」查詢活動詳情與報名方式。

▲南投旅遊百K還有多場精彩系列活動，陸續舉辦中。
▲南投旅遊百K還有多場精彩系列活動，陸續舉辦中。

（南投縣政府廣告）

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