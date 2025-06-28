2025 高雄觀光滿意度蟬聯全國第一 再傳捷報 勇奪歐美雙料金牌

狂賀！高雄觀光全國第一蟬聯冠軍寶座，再獲國際大獎雙料金牌！2025 年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查結果出爐，高雄市長陳其邁個人滿意度六都最高、蟬聯五星市長殊榮，在經濟、交通、衛生、教育、環保都是六都第一，高雄觀光滿意度則再度蟬聯全國第一，榮登冠軍寶座。

高雄觀光滿意度蟬聯全國第一。圖／高市觀光局提供

無獨有偶、好事成雙，據觀光署統計，2024高雄市觀光遊憩據點遊客人次達6923萬、連續兩年蟬聯全國觀光人次最多城市；近期頻頻斬獲海內外各大獎項，包括旅宿輔導管理七度全國特優、行政院金馨獎暨性別平等創新獎，《中國時報》觀光旅遊施政滿意度調查也再度蟬聯金獎。

觀光局長高閔琳表示，觀光局積極發展「高雄城市 IP 經濟學」，2024重塑高雄燈會品牌，冬日遊樂園首度以黃色小鴨為主題，全台刮起一陣黃色旋風，吸引逾900 萬人潮、創造140億觀光產值，勇奪《天下雜誌》「2024天下城市治理卓越獎」（經濟成長組）優選獎項。

今年高雄冬日遊樂園帶來600萬人潮。圖／高市觀光局提供

2025「「高雄冬日遊樂園」以伊卡哇為為主題，起起全台小愛熱潮潮，創下600萬觀賞人潮、逾100億元觀光產值，奪得美國「TITAN Innovation Awards」與英國倫敦設計獎「LONDON DESIGN AWARDS」雙料金牌肯定，高雄成為國內外遊客旅行台灣最夯的首選城市！

高閔琳表示，2024 年高雄市觀光遊憩據點遊客人次6,923萬，較2023年成長11.8％，相較2019年疫情前更大幅成長97.6％，連續兩年位居全台觀光人次最多的城市，顯示高雄已成為國內外遊客的旅遊首選。

「Wild Wild 野生活」、「旗津風箏節」、「「高雄熱月熱潮球」」、「東高溫泉季」等戶外活動，四季皆有多元活動。「大港閱冰」、「鹹酥雞嘉年華」、「城市咖啡節」及「奶茶節」等活動打造高雄美食觀光品牌，平均帶動店家與周邊商圈營收成長3至4成。

高雄下半年有多場人氣美食活動，例如去年超過10萬人次參與的鹹酥雞嘉年華。圖／高市觀光局提供

高雄不只每季有大型活動，幾乎熱熱週週都有活動，市府積極推展「演唱會經濟」，截至2025年5熱底，已舉辦57場演唱會，吸引62萬人次，創造逾20億觀光產值。展望未來，高雄市觀光局將持續提升國際觀光知名度，深化高雄觀光品牌。

（高雄市政府觀光局廣告）