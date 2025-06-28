2025台東光祭《沐光泉》點亮知本溫泉區

2025台東光祭在知本溫泉區揭幕，本屆光祭以《沐光泉》為主題，分為「泉湧」、「光現」、「永續」三大展區，呈現12件大型藝術裝置，除藝術作品外，舞台演出、親子工坊活動及7月26日、27日的光泉市集，展期至7月27日，誠摯邀請民眾走入知本，沐浴在夏夜光影與溫泉水氣交織的夢幻境地。

《沐光泉》匯集國內外藝術家創作，「源湧」聚焦水的療癒起點、「光現」探索感知邊界、「永續」省思人與自然共生，透過聲景、光影與地景裝置，讓人在自然時間中覺醒、迷失並融合。

▲日本藝術家吉井宏的《野豬寶寶爬上來了》

展出作品中，日本藝術家吉井宏的《野豬寶寶爬上來了》以逗趣造型療癒人心；每日於勇男橋上演的光雕秀《光湧．界》，以光影交錯描繪流動的時空感；卑南族卡大地布部落藝術家米類的《落憶》，喚醒部落記憶與對土地的深情；巴西藝術家大岩奧斯卡的《光之橋》則在原址勾勒出知本吊橋的身影，讓自然、藝術與回憶在夏夜交織，化為最動人的風景。

▲卑南族卡大地布部落藝術家米類的《落憶》

夏遊知本活動豐富，勇男橋光雕秀天天登場，每週六傍晚5點至6點30分舞台演出、每週日下午3點至5點親子假日工坊，還有結合在地美食與手作選品的「光泉市集」於7月26、27日登場。

《沐光泉》作品分布在知本溪畔、林間與勇男橋，入夜後知本溫泉區化身光影舞台，璀璨繽紛。配合《沐光泉》活動，知本多處溫泉設施延長開放時間，期盼旅人們在光影、泉水與山林的環抱中，重新感受知本自然的療癒與文化的深度。

▲巴西藝術家大岩奧斯卡的《光之橋》

活動也特別設置「回溫・知本」微型展，透過歷史照片與居民故事，回顧知本從部落秘境轉變為觀光溫泉勝地的過程，喚起土地與人之間深厚的情感記憶。

主辦單位臺東縣政府表示，台東光祭期望觀眾在夏夜微風與溫泉湯氣的包圍中，以漫步的節奏、感官的觸動，重新認識這片既熟悉又藏有驚喜的溫泉山林。

▲「回溫・知本」微型展

2025台東光祭

展出期間｜2025年6月13日至2025年7月27日

亮燈時間｜17:30-22:00

光雕展演｜每日17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 /20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 （每場次6分鐘）

週末表演｜每週六17:00-18:30

假日工坊｜每週日15:00-17:00

沐光市集｜2025年7月26日、7月27日

閉幕活動｜2025年7月27日17:00-20:00

指導單位｜國發會 · 文化部

主辦單位｜臺東縣政府

協辦單位｜農業部農田水利署臺東管理處 · 臺東縣卑南鄉公所 · 臺東縣農會 · 社團法人臺東縣觀光協會 · 臺東縣知本溫泉觀光發展促進協會 · 臺東縣旅館商業同業公會

策展單位｜原物創意 OICART

（臺東縣政府廣告）